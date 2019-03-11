總統：只要團結 一國兩制不會成為台灣未來

（中央社記者溫貴香台北11日電）總統蔡英文今天表示，面對兩岸新情勢，政府有責任捍衛國家主權，以自由民主開放來開啟兩岸的良性競爭。只要團結，國家主權、自由民主就不會被併吞侵蝕，一國兩制就不會成為台灣的未來。

蔡總統下午召開國家安全會議，就兩岸、外交、經濟、民主法制等各層面聽取相關部門報告，並進行討論，提出因應及反制「一國兩制台灣方案」指導綱領，會議從下午2時進行到4時結束。

總統致詞表示，1月2日，中國國家主席習近平在所謂「告台灣同胞書」40週年紀念談話中，已經明白揭示「一國兩制台灣方案」的統一進程。

她進一步表示，中共近日召開的兩會，也將習近平的談話列為今後對台灣工作的核心事項。這些動作都在在顯示，北京當局已經將統一台灣的工作納入政治議程，這讓兩岸關係進入極為嚴峻複雜的階段。

「政府目前的兩岸政策主張是維持現狀，就是捍衛中華民國主權獨立的現狀」，總統強調，「一國兩制」不只單方面破壞現狀，更是意圖消滅中華民國的主權，強迫台灣接受被中國統一。從歷次的民調看來，絕大多數的台灣人民都無法接受。

「中華民國台灣是民主國家，我們的未來，我們自己決定。這是我們的底線，這一條底線，是台灣所有政黨、政治人物、都必須要共同遵守的底線」，總統說，今年是五四運動100週年，也是六四天安門事件30週年。「民主」才會是今年兩岸的關鍵字。

蔡總統鄭重呼籲北京當局，兩岸的和平發展，關鍵在於中國能否走上民主化。唯有兩岸都採行民主體制，才能對等溝通、和平共處、化解分歧、柳暗花明。

總統表示，習近平昨天的講話，藉由「惠台利民」的融台政策，為實現「一國兩制台灣方案」鋪路。政府不反對照顧大陸台商、台生，不過「惠台利民」應該是發自真心的友好，而不是推動一國兩制的工具。真正的「惠台」，應該是正視中華民國存在的事實，也讓中國走向民主法治之途。

蔡總統告訴全體國人同胞，朝野政黨雖然立場有別，中央地方雖然權責不同，不過，與中國大陸交流、互動、合作，都必須以維護國家主權跟台灣整體利益為前提。

總統說，不反對交流，反對的是一國兩制。致力於追求和平，一切國防的精進都是為了避免衝突。面對兩岸新情勢，政府有責任捍衛國家主權，以自由民主開放來開啟兩岸的良性競爭。對台灣所堅持的普世價值有信心、對台灣經濟、社會、民主制度也有信心。

「只要我們團結，國家主權、自由民主就不會被併吞侵蝕，一國兩制就不會成為台灣的未來」，總統表示，也唯有一個堅實團結的台灣，才能確保兩岸和區域永久的和平。（編輯：林沂鋒）1080311