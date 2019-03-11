反制中國一國兩制台灣方案 總統召開國家安全會議

為有效因應及反制中國「一國兩制台灣方案」對國家安全的巨大挑戰，總統蔡英文11日召開國家安全會議。（圖取自總統府網頁president.gov.tw）

（中央社記者溫貴香台北11日電）總統蔡英文今天召開國家安全會議，提出因應及反制「一國兩制台灣方案」指導綱領，作為國安團隊及行政部門因應這項挑戰的行動準則。

總統下午召開國家安全會議，就兩岸、外交、經濟、民主法制等各層面聽取相關部門報告，並進行討論，總統府發言人黃重諺會後受訪表示，會議從下午2時進行到4時結束。

與會者包括副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、內政部長徐國勇、財政部長蘇建榮、參謀總長李喜明、陸委會主委陳明通等人。

總統表示，為因應中國「一國兩制台灣方案」對國家安全的重大挑戰，確保國家主權與世代國人對台灣未來前途的選擇權利，總統裁示這項指導綱領，作為國安團隊及行政部門行動準則，以強化國安作為，避免國家經濟社會正常運作受到衝擊。

指導綱領有關兩岸方面：正面看待兩岸交流，堅持對等尊嚴原則，以民主為互動基礎，參考主要民主國家作為，全面檢視兩岸交流相關規定的落實。積極反制中共假借交流，對台灣統戰滲透，干預國內事務。

指導綱領有關民主法制方面：立即推動兩岸條例修正案，加速完成民主防護網的法制工作，以強化民主監督程序與防衛機制。

指導綱領有關經濟方面：因應美中經貿衝突及國際經貿局勢變遷，積極協助台商回台投資，致力促進產業轉型升級，強化國際布局，穩定總體經濟發展。提升台灣在全球產業鏈的優勢與戰略地位，積極與主要貿易夥伴洽簽多邊、雙邊經貿協議。

指導綱領有關外交方面：善用國際對台灣友好新情勢，結合國際社會，反制中共消滅中華民國主權行徑。

指導綱領有關安全方面：嚴密掌握中國大陸的政經社會情勢變化，防制中共對台灣進行輿論操弄、社會滲透、竊取國防及核心產業機密，維護國家安全與社會安定。

指導綱領有關國防方面：穩定增加國防預算，全面提升國軍戰力，嚇阻中國軍事冒進，確保中華民國主權及民主自由。

指導綱領有關社會方面：全面加強社會溝通，凝聚人民對兩岸政策共識，團結內部，以一致行動捍衛國家主權。（編輯：林沂鋒）1080311