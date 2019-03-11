綠肯定反制一國兩制指導綱領 藍斥為選戰宣傳

（中央社記者王揚宇、劉冠廷、陳俊華台北11日電）總統蔡英文今天提出反制「一國兩制台灣方案」指導綱領；立法院民進黨團大力支持，認為能夠真正強化台灣安全，但國民黨團炮聲轟轟，質疑一切都是選戰宣傳。

蔡總統今天提出反制「一國兩制台灣方案」指導綱領，做為國安團隊及行政部門的行動準則，其內容包括兩岸、民主法制、經濟、外交、安全、國防、社會等七個面向。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲說，蔡總統提出反制一國兩制綱領，正是反映兩岸關係近期發展，確實有必要，未來大家在指導綱領之下，去凝聚共識、去落實，才能真正強化台灣安全。

管碧玲表示，「習五條」這麼強硬，中國國家主席習近平在論述上、態度上也那麼強硬，軍事威嚇也是，但國內卻對中國毫無顧忌一面倒的力挺，這是台灣所面臨前所未有的危機，有必要架構出一個非常明確而有系統的安全網。

國民黨立法院黨團總召江啟臣表示，蔡政府對自己政權正當性的自信，似乎比民眾認同中華民國的自信小的多。實際上蔡總統只要承認中華民國存在，不製造認同符號分裂，根本就沒有「一國兩制」問題，當前國人對中華民國的認同沒有絲毫動搖。

江啟臣說，北京主張「一國兩制」已非新鮮事，倒是蔡總統此刻大張旗鼓拿此開國安會議，不免讓人覺得是在做選戰宣傳，但人民只想知道，蔡政府如何有效穩定處理兩岸關係。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，台灣內部沒有想要「一國兩制」的聲音，而兩岸目前雖然沒有對話，但也尚未到最壞的關係，現在政府召開國安會議，提出因應及反制「一國兩制台灣方案」的指導綱領，像是要挑起兩岸的敏感神經，激發出彼此更對立，只會讓兩岸的狀況更糟糕。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，指導綱領的大方向他是支持的，尤其在反對中國主權侵略上，一定支持蔡總統，特別是「一國兩制」的部分；除了綱領之外，還有一系列的修法，包括兩岸關係，不只是簽訂和平協議前需要經過公投，還有更多要釐清的規範，是否需要更多修法，希望看到更清楚的政策與改革動作。（編輯：蘇志宗）1080311