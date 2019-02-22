習談統一 蔡總統示警：獨立生存現況可能被改變

中國國家主席習近平（左）曾說「老祖宗留下來的領土，一寸也不能丟」及加強軍演等作為，總統蔡英文接受CNN專訪時回應，中國對台灣的軍事威脅確實是每一天都在增加。（中央社檔案照片）

（中央社台北22日電）總統蔡英文日前接受CNN專訪時表示，中國國家主席習近平在元旦次日的講話，讓台灣警覺到獨立生存的現況有可能會被改變，因為習近平已經開始在談統一，已在談一國兩制。

蔡總統說，對台灣人來說，這是一個很大的警訊，政府必須在第一個時間，以很清楚的訊息，來傳達台灣人對一國兩制不能接受的態度，「我們必須清楚傳達給中國領導人，一國兩制在台灣是不被接受的」。

蔡總統日前接受「美國有線電視新聞網」（CNN）專訪，針對當前國際局勢、台美關係、兩岸關係等議題，回應提問。

針對兩岸關係，蔡總統強調中國的野心、中國的企圖心，不僅止於對台灣，它其實是對這個區域的每一個國家，甚至區域外的其他國家。當台灣面臨到中國壓力時候，這不單純只是台灣的問題，還是區域其他國家、甚至區域外其他國家將來所共同要面對的問題。

對記者問到習近平曾說「老祖宗留下來的領土，一寸也不能丟」，以及加強軍演等作為。蔡總統回應，中國對台灣的軍事威脅確實是每一天都在增加，不只限於對台灣，對整個區域來說都是一個威脅。這也讓台灣開始警覺到對於自身防衛的力量，必須持續地去強化，並重新去檢討戰略，尤其是不對稱的戰爭的戰略的形成。

蔡總統回應記者提問時說，沒有任何的總統或是領導人，會排除軍事衝突的可能性，因此要隨時把軍事準備都做到最充足的情況。但是軍事的行動，必須來自於正式的政治決策，所以在很多的政治思考，或者是政治的對應方案裡面，必須去增加中國對台採取武力的這個政治成本，「如果因為政治成本太高的話，中國的領導人也不會貿然的來進行這一個攻擊」。

蔡總統希望周邊國家以及和台灣理念相同的國家，會一起來支援台灣，來守住台灣這個非常重要的、不論在安全或產業，或者是在民主自由發展上一個非常重要的地方。

記者詢問中國試圖從政經面向打壓台灣，蔡總統認為，中國或許覺得做這些事情，會讓台灣人挫折感更深、會打擊台灣人的士氣。事實上，台灣的人民在每一次這些事件發生的時候，其實大家都很生氣，對中國的感覺越來越不好。

她認為，當中國做這些事情的時候，在台灣其實是反效果，並不是像中國所想的，做這些事情能夠讓台灣人民退讓。

總統說，經過了戰後好幾十年的努力，台灣走到了今天，但面對中國一天比一天的強大，企圖心也越來越強的情況下，來自中國的威脅也越來越大；「我們所面臨的挑戰，就是我們現在的這種獨立的生存、我們的安全、我們的經濟發展的繁榮、還有我們的民主，是不是可以持續地發展下去」，對台灣來講這是一個最重要的議題。

此外，提到去年九合一選舉的挫敗，蔡總統重申，民進黨政府很勇敢的去執行一些改革的方案，例如年金改革，讓受到影響的人累積了很多不滿，另外同婚等分歧性議題，在選舉裡面就產生了很大的意見衝擊，還有一些內政上的措施，沒有特別照顧到比較弱勢的人，造成人民覺得應該給執政者一個警示。

但蔡總統強調，在兩岸的議題上面，這一次是一個地方選舉，它不是一個核心的議題，不能以這一次選舉的結果，來解釋成為對中國態度的改變。（編輯：林淑媛）1080222