司徒文：台灣不是中國的一部分

（中央社記者吳哲豪台中26日電）前AIT處長司徒文今天演講指台灣不是中國的一部分，為確保台灣安全與民主自由，他建議台灣應向全世界宣傳台灣的成功和國際貢獻，避免政治分歧和批評，以免讓大陸有可趁之機。

財團法人台圓文教基金會今天邀請前美國在台協會處長司徒文演講，分析美國政府對台灣以及對中國的政策，出席貴賓有台圓文教基金會董事長蔡明憲、民主進步黨籍立法委員黃秀芳等人。

司徒文演講提到曾經參訪大陸的美國總統都有個基本問題，就是缺少對大陸與台灣之間的知識和理解，他也強調台灣在世界經濟表現亮眼，像是台灣是美國第十一大貿易夥伴，在美國智庫傳統基金會2018年經濟自由度指數台灣也排名第13。

司徒文根據各項數據，指台灣在貧富差距、友善程度、治安等評比都有好表現，科技創新領域也是領導者之一，美國卻忽視台灣潛力，對大陸人權、法治等問題視而不見；直到最近美國開始把大陸視為嚴重問題，美國總統川普也公開說大陸領導人習近平不是他的朋友。

司徒文提到，為確保台灣未來安全與自由民主，建議台灣政府應該要向人民和全世界宣傳台灣的成功以及對世界的貢獻，也應該持續增強國防，避免不必要的政治分歧和對政府的批評，以免讓大陸有可趁之機。

司徒文建議美方在提及有關台灣議題和政策時不要引用一個中國這個名詞，因為台灣不是中國的一部分，對美台而言，一個中國這個名詞有不同意義和內涵，也是不精確、不正確、使人疑惑的，美國應重申以和平方式解決台海問題，解決的方法也應是台灣人民所要的。

演講結束開放提問時，蔡明憲詢問司徒文對於總統蔡英文訪美的看法，司徒文透過翻譯說，美國也會擔心如果讓蔡總統訪美是否會引起中國誤解和反彈，能否成行也取決於蔡總統自己是否要積極推動此事，更重要的是台灣人民的決定。（編輯：翁翠萍）1080126