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羅文嘉：紅色滲透不只媒體 而是台灣很多層面

最新更新：2019/06/18 18:03
「此刻香港，明日台灣？–兩個書店老闆的對話」座談活動由民進黨主辦，18日下午在台北水牛書店登場，民進黨秘書長羅文嘉（左）與香港銅鑼灣書店創辦人林榮基（右）對談近日香港「反送中」等議題。中央社記者吳翊寧攝 108年6月18日
「此刻香港，明日台灣？–兩個書店老闆的對話」座談活動由民進黨主辦，18日下午在台北水牛書店登場，民進黨秘書長羅文嘉（左）與香港銅鑼灣書店創辦人林榮基（右）對談近日香港「反送中」等議題。中央社記者吳翊寧攝 108年6月18日

（中央社記者葉素萍台北18日電）民進黨秘書長羅文嘉今天說，中國對台灣滲透不只是媒體而已，台灣很多的角落、生活的層面其實都被全面滲透；香港反送中遊行台灣有個媒體集團隻字未提，這是不是代表媒體希望討好中國，甚至被滲透。

民進黨秘書長羅文嘉、香港銅鑼灣書店前店長林榮基今天出席在水牛書店舉辦的「此刻香港，明日台灣？兩個書店老闆的對話」活動。

對於有民眾、團體發起抗拒紅色媒體滲透台灣，羅文嘉指出，中國對台灣滲透不只是媒體而已，台灣很多的角落、生活的層面其實都被全面滲透。

羅文嘉質疑，香港反送中遊行，200萬人站上街頭，當所有台灣媒體，甚至全世界的媒體都在報導這麼重要的新聞時，為什麼獨有一個媒體集團，隻字未提？這是不是代表這個媒體害怕、恐懼中國，希望討好中國，甚至更直接地說，就是被滲透。

羅文嘉說，台灣和香港民主、平等、自由等共同的價值信仰，這些權利屬於普世價值，在任何地區、國度都應該被保障、被尊重，不應該被剝奪。衷心期待香港的朋友，因為有台灣的關心和支持，而不會覺得孤單。也希望在台灣的朋友，能夠認知到必須和站在同一價值、信仰的國家一起合作，對抗來自紅色中國極權國家的危害。

羅文嘉表示，送中條例將非法綁架的行為，變成合法移送，激起香港民眾的憤怒。在反送中遊行之前，許多人對香港人的印象，香港人關心自由大於民主，關心自己勝於關心土地、社區。但當有超過200萬香港人民站到街頭，相信台灣、以及全世界的人都對香港人改觀。

羅文嘉也提到，有人比喻，對香港來說，是在黑暗中等待光明。而明明在光明中的台灣，為什麼要變成黑暗呢？當香港人必須站到街頭，爭取民主時，台灣已享有民主，何不用台灣的力量，以更平和的方式保衛民主。

羅文嘉呼籲，絕對不要天真以為，輕忽政治可以平靜過生活，應該平時就要關心政治，保衛平常的民主生活方式。

羅文嘉表示，各行各業的人都有責任，努力捍衛民主自由。如果這個世代，不去保衛已經有的民主自由，而讓下個世代失去的話，那就對不起下個世代。這個世代作為父母的，必須為下一世代保留自由呼吸，踩在自由土壤的機會。而下一世代也有責任，要為他們的孩子，繼續捍衛台灣的民主自由制度。除非有一天，中國北京的極權政府也民主化，不會想把魔掌伸到香港、台灣。在那一天沒有來臨之前，這個威脅始終存在。（編輯：趙蔚蘭）1080618

「此刻香港，明日台灣？–兩個書店老闆的對話」座談活動18日下午在台北水牛書店舉行，民進黨秘書長羅文嘉（左）與香港銅鑼灣書店創辦人林榮基（右）出席，正式對談前互相握手致意。中央社記者吳翊寧攝 108年6月18日
「此刻香港，明日台灣？–兩個書店老闆的對話」座談活動18日下午在台北水牛書店舉行，民進黨秘書長羅文嘉（左）與香港銅鑼灣書店創辦人林榮基（右）出席，正式對談前互相握手致意。中央社記者吳翊寧攝 108年6月18日
香港政府逃犯條例修正案引發強烈反對浪潮，香港銅鑼灣書店創辦人林榮基（右）18日應邀在台北水牛書店與民進黨秘書長羅文嘉（左）座談，針對近期「反送中」現象發表看法。中央社記者吳翊寧攝　108年6月18日
香港政府逃犯條例修正案引發強烈反對浪潮，香港銅鑼灣書店創辦人林榮基（右）18日應邀在台北水牛書店與民進黨秘書長羅文嘉（左）座談，針對近期「反送中」現象發表看法。中央社記者吳翊寧攝　108年6月18日
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