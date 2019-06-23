政院：中國滲透圍堵 將持續強化國安守護民主

（中央社記者顧荃台北23日電）反親中媒體遊行今天登場，行政院發言人Kolas表示，中國正從各方面滲透、分化、打擊、圍堵台灣，政府會持續從立法、行政雙管齊下，持續強化國家安全、社會安定以及民主發展。

時代力量立法委員黃國昌與「館長」陳之漢今天下午2時在凱達格蘭大道舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，號召民眾一同站出來反親中媒體，吸引大批民眾冒雨前往相挺。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）晚間透過新聞稿表示，台灣是自由民主開放國家，言論及新聞自由是重要的核心價值，今天的活動反應了台灣民眾對中國滲透台灣媒體的憂慮，政府聽到民眾的心聲，會持續從立法、行政雙管齊下，持續強化國家安全、社會安定以及民主發展。

Kolas表示，中國正從各方面滲透、分化、打擊、圍堵台灣，台灣必須加倍小心，為保護國家安全，今年以來，政府已經通過國家安全法、國家機密保護法、兩岸人民關係條例、刑法等法律的修正。相信今天反紅媒的活動能提高台灣民眾對中國滲透媒體的關注和覺醒，也希望社會各界能夠團結，珍惜台灣自由、民主、開放的寶貴資產。

Kolas指出，現在假訊息及境外不實訊息氾濫，衝擊許多國家民主發展，政府也持續推行防制假訊息相關措施，在堅守民主價值、維護言論自由前提下，共同抑止假訊息的傳播，守護台灣多元民主價值、維護言論自由。（編輯：楊凱翔）1080623