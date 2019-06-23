反親中媒體遊行發聲 NCC：將督導業者落實專業

「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動23日下午在總統府前凱達格蘭大道登場，參與民眾高舉反親中媒體的自創標語，表達訴求。中央社記者徐肇昌攝 108年6月23日

（中央社記者潘姿羽台北23日電）廣電媒體主管機關，國家通訊傳播委員會（NCC）對「反親中媒體大遊行」表示，今天天候不佳，還有很多人出來，這代表社會的聲音，NCC聽到了，將會督導廣電媒體落實新聞專業。

時代力量立法委員黃國昌與「館長」陳之漢今天下午2時在凱達格蘭大道舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，號召民眾一同站出來反親中媒體，大量民眾冒雨參加，展現對於紅色媒體的不滿。

NCC主秘蕭祈宏對中央社記者表示，今天天候不佳，還是有很多人出來遊行，這代表的是社會的聲音，NCC聽到了。

蕭祈宏表示，電視台的言論自由需要被保障，但也得遵守法律，善盡事實查證及公平原則，並建立自律規範機制；NCC做為廣電媒體主管機關，會持須督導廣電媒體秉持新聞專業，維護閱聽眾權益。

NCC過去也多次強調，電視業者製播新聞與評論時均應遵守相關法規並落實自律與內控機制，以善盡媒體責任；各新聞頻道身為媒體公器，應製播並提供閱聽人正確及公平、公正新聞內容，避免偏頗失衡的新聞報導，影響民主社會安定與閱聽眾權益。（編輯：楊凱翔）1080623

「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動23日下午在總統府前凱達格蘭大道登場，主辦單位在舞台旁架設「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」標語。中央社記者徐肇昌攝 108年6月23日

「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動23日下午在總統府前凱達格蘭大道登場，大批民眾冒雨到場響應，舉出標語表達訴求。中央社記者徐肇昌攝 108年6月23日