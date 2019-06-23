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凱道623反紅媒遊行
「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」大遊行6月23日登場，大批民眾在雨中高喊「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」等口號，人潮也從活動舞台一路蔓延至景福門圓環。（圖取自飆捍臉書）
凱道623反紅媒遊行
新聞專題
凱道623反紅媒遊行2/10

拒絕紅色媒體 民眾冒雨上凱道籲守護台灣民主[影]

最新更新：2019/06/23 19:44
瀏覽更多照片「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動23日下午在總統府前凱達格蘭大道舉行，許多民眾不畏雨勢到場參與，手持標語表達立場。中央社記者徐肇昌攝 108年6月23日

（中央社記者王揚宇台北23日電）反親中媒體遊行今天登場，時代力量立委黃國昌、「館長」陳之漢等人與現場眾多民眾高喊「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」，要求國家通訊傳播委員會（NCC）執法要硬起來，呼籲大家要團結。

黃國昌與陳之漢下午2時在凱達格蘭大道舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，許多民眾身穿主辦單位建議的「白色衣物」，且不僅手持、也在臉頰貼上「拒絕紅色媒體」標語，站出來反親中媒體。

雖然台北市今天雨勢不斷，但仍有相當多民眾參與這場活動，活動人潮塞滿凱達格蘭大道後，陸續往後朝景福門、中山南路上蔓延。他們身穿雨衣、手持雨傘，全程站著仔細聆聽台上演講。也有民眾穿著卡通人物小熊維尼裝，暗諷中國國家主席習近平以紅色力量滲透台灣媒體，引來關注。

包括香港銅鑼灣書店創辦人林榮基、前行政院長游錫堃、民進黨秘書長羅文嘉、民進黨立委王定宇、時力立委徐永明、名嘴姚立明、台北市議員邱威傑等人都出席活動，輪番上台演講。

「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動23日下午在凱道登場，網紅「館長」陳之漢（前右）上台演講，號召民眾一同站出來反親中媒體。中央社記者徐肇昌攝 108年6月23日
「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動23日下午在凱道登場，網紅「館長」陳之漢（前右）上台演講，號召民眾一同站出來反親中媒體。中央社記者徐肇昌攝 108年6月23日
時代力量立委黃國昌（右）與網紅「館長」陳之漢（左）23日下午在凱達格蘭大道舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，號召民眾一同站出來反親中媒體。中央社記者徐肇昌攝 108年6月23日
時代力量立委黃國昌（右）與網紅「館長」陳之漢（左）23日下午在凱達格蘭大道舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，號召民眾一同站出來反親中媒體。中央社記者徐肇昌攝 108年6月23日

「館長」陳之漢上台時，現場熱烈歡呼，掀起活動高潮；陳之漢說，這幾天有很多國際一線大廠說，如果談論政治就要退他代言，但他認為，錢可以再賺，但尊嚴沒有就沒有了，「商人是有祖國的，藝人也是有祖國，網紅也是可以有祖國的。」

陳之漢表示，他要告訴紅色媒體，他不會講要為中華民國粉身碎骨，但只要他還沒死，如果中共敢武力侵台，他會跟大家一起站上戰場，死也無所謂。希望大家團結。

壓軸登場的黃國昌說，如果他跟館長可以握手合作，相信所有台灣人都可以握起手來，把紅色媒體趕出台灣、對抗中共。

黃國昌表示，紅色媒體一手拿中共補助，一手在台灣製造假新聞，破壞台灣民主，是大家共同的敵人，要共同抵抗。黃國昌跟陳之漢上台時，館長臉書粉絲頁直播，最高峰有超過8.8萬人同時觀看。

主辦單位表示，這次活動除訴求「反中共極權」及「反紅色媒體滲透」外，也要求政府部門應積極作為，例如在確保新聞自由下，確實依現行法規進行合法而必要的管制，特別是針對廣電媒體的執照換發，以及未履行發（換）照負擔的撤照及裁罰；若現行法規不足，應盡速提出修法草案等。（編輯：謝佳珍）1080623

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