羅文嘉：抗中保台目標下 可與任何政黨合作

（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨秘書長羅文嘉今天出席反親中媒體遊行，他說，紅色媒體不斷洗腦造神，是時候了，大家要發出聲音；對於與時代力量的合作，他說，在抗中保台目標下，可與任何政黨、個人、組織合作。

時代力量立委黃國昌與「館長」陳之漢23日下午在凱達格蘭大道舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，號召民眾一起站出來。

羅文嘉在場外受訪指出，當全世界各國媒體，包括台灣大部分媒體都大幅報導香港反送中事件，但旺中媒體連一個字都沒有提，這不是一朝一夕的事，長期以來台灣人忍受紅色媒體每天不斷洗腦、造神，「我想，是時候了！是時候大家要發出聲音來」。

他說，中國對台灣滲透，不只是媒體，而是從學校、宮廟、社團、媒體各方面全面滲透；1996年台灣第一次總統直選，中國用飛彈恐嚇台灣民主，這幾年來用銀彈，用大量金錢；捍衛民主最好方式，就是更強化民主體質與更嚴謹的民主程序。

對於台灣民意基金會董事長游盈隆今天宣布退出民進黨，羅文嘉說，一個團體裡一定有各種問題，他的方式是解決問題，面對不滿意的部分，想辦法讓人更滿意，「很可惜，少了一位老朋友，繼續在裡面努力。」

羅文嘉進一步指出，面臨明年1月11日艱困選戰，這場選戰會決定台灣未來4年是交給高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲、鴻海董事長郭台銘帶領台灣，還是讓民進黨帶領；對他個人、對很多關心民進黨的人或者對民進黨並非百分百滿意的人而言，仍然希望未來4年讓民進黨帶領台灣。

他說，這個目標非常清楚，也就是「抗中保台」，今天活動發起也非屬政黨或個別政治人物，參加朋友很多元，可能支持不同政黨與政治人物，但是大家共同目標是「抗中保台」，呼籲對民進黨有意見的老朋友能站在「抗中保台」大目標下，攜手打贏這場選戰。

媒體詢問，是否可能與時代力量政黨合作。羅文嘉說，在抗中保台大目標下，民進黨可以、也願意、很誠懇地與任何政黨、個人、組織進行最誠懇合作。

媒體追問，即使對方沒有表態支持總統蔡英文，也會合作嗎？羅文嘉說，今天大家願意支持蔡總統競選連任，不是因為她個人，而是代表這個價值，在抗中保台大目標下，力量不能分散，這點沒有模糊的空間，若確認這是大家共同目標，不管個人情緒、情感如何，在此大目標下，必須要團結。

被問到，民進黨現在的作法是否不再攻擊柯文哲；羅文嘉說，抗中保台必須清楚，總統支持誰，也無法模糊，任何人、政黨、組織，只要在抗中保台的大目標下，都能誠懇合作。

他說，若目標相同，都可以合作，但如果目標不同，也必須清清楚楚。

另外，對於立委艱困選區禮讓的議題。羅文嘉說，24個立委艱困選區沒有提名，主要希望與所有政黨、個人保持合作，但合作前提是，總統選舉沒有模糊，抗中保台的目標沒有模糊。（編輯：楊凱翔）1080623