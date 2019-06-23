凱道反親中媒體遊行 黃國昌籲NCC強力執法拒絕滲透

時代力量立委黃國昌（前右）23日表示，NCC要硬起來執法拒絕中國滲透；「館長」陳之漢則說：「錢努力再賺就好，但不要被敵國威脅。」（圖取自飆捍臉書facebook.com）

（中央社記者王揚宇台北23日電）「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」大遊行今天登場。時代力量立委黃國昌說，拒絕中國滲透，NCC要硬起來執法；「館長」陳之漢則說：「錢努力再賺就好，但不要被敵國威脅，誰保護台灣，我們就選誰。」

「館長」陳之漢11日在直播時談到香港的「反送中」事件，譴責中國政權蠻橫專政，並指部分台灣媒體對「反送中」事件知情不報，他不能再忍受這些媒體荼毒台灣，因此邀請黃國昌等立委舉辦紅色媒體滾出台灣大遊行，而這場活動於今天下午2時在凱達格蘭大道舉行。

儘管現場雨勢並未明顯停歇，仍有很多民眾穿著雨衣、撐著傘參與這場活動，並高喊「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」等口號，人潮也從活動舞台一路蔓延至景福門圓環。

黃國昌受訪時表示，感謝這麼多為了要守護台灣民主的朋友不分黨派站出來，希望在大家共同的要求下，行政部門NCC要硬起來執法，立法院要趕快推動相關修法，而館長也因為支持這個活動，很多廣告代言因而中斷。

影片來源：寶寶愛館長YouTube頻道

黃國昌也說，希望今天的活動不要有太多政治聯想，不要牽扯政黨的事情，對於民進黨秘書長羅文嘉今天出席活動，予以肯定。

陳之漢表示，旺中集團有請朋友私下來跟他說，可以一起開直播解釋，但旺中自己就有電視台可以解釋，挑在活動前講這個，真的很沒意思；「錢努力再賺就好，但不要被敵國威脅。」

陳之漢也表示，自己不會參加任何政黨，「誰保護台灣，我們就選誰」，高雄市長韓國瑜昨天說「民進黨得到權力中毒症」，不過韓國瑜跟他之前說的話沒做到，「我們要用最嚴格的方式來審核政治人物。」

導演李惠仁出席活動說，紅色媒體面對中國用將近2000顆飛彈瞄準台灣的時候，「還做假新聞攻擊我們自己的國家」，如果未來開戰，他們會不會透過廣播媒體幫敵人講話；這就是今天為何要站出來反對的原因。

滅火器樂團主唱楊大正雖然今天無法到現場，但他錄製一段影片，和現場民眾分享，也說謝謝大家跟台灣站在一起，做台灣的後盾、拒絕紅色媒體。（編輯：黃國倫）1080623

「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動23日下午在凱達格蘭大道登場，參與民眾高舉「守護台灣民主」標語表訴求。中央社記者徐肇昌攝 108年6月23日

「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動23日下午在凱達格蘭大道登場，許多民眾穿雨衣、撐傘到場參與，有人舉出反紅色媒體標語。中央社記者徐肇昌攝 108年6月23日