戴爾等科技大廠聯名 反對筆電及平板加徵關稅

科技大廠惠普、戴爾、微軟和英特爾19日聯合表態，反對美國總統川普提議把筆電和平板電腦列入對中國貨加徵關稅的品項。圖為戴爾筆電產品。（圖取自戴爾官方部落格網頁blog.dell.com）

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）科技大廠惠普、戴爾、微軟和英特爾今天表態，反對美國總統川普提議把筆電和平板電腦列入對中國貨加徵關稅的品項。

路透社報導，生產筆電和可拆卸式平板電腦占美國市場銷售52%的戴爾科技（Dell Technologies Inc.）、惠普（HP Inc.）和微軟（Microsoft Corp.）表示，擬議中的加徵關稅方案，將提高美國的筆電成本。

這4家科技大廠發表線上聯合聲明指出，此舉傷害消費者和這項產業，且無法解決川普政府的美國貿易代表署（USTR）欲糾正的中國貿易行為。

這些公司引用美國消費科技協會（Consumer Technology Association）近期的研究指出，實施這項擬議中的關稅，將促漲美國的筆電和平板電腦售價至少19%，相當於每台平板電腦零售價平均上漲約120美元（約新台幣3729元）。

在另一項聲明中，微軟與電玩遊戲製造商北美任天堂公司（Nintendo of America Inc.）和索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment LLC）表示，對電玩遊戲主機加徵關稅恐遏止創新、傷害消費者並令數千工作機會面臨風險。

美國貿易代表署對美國零售、製造和其他業者展開7天公聽會，聽取業者對有關川普計劃另對3000億美元中國商品加徵關稅的意見。

公聽會於6月25日結束，加徵關稅要至7月2日後才會生效，期間有7天的最終反駁評論時間。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1080620