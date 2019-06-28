假消息列偵辦重點 調查局啟動選舉查察

法務部調查局28日宣告正式啟動選舉查察機制，並將社群媒體或群組散布不實扭曲訊息影響國安案件列為偵辦重點。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者蕭博文台北28日電）法務部調查局今天針對民國109年總統暨立法委員選舉查察工作召開會議，宣告正式啟動選舉查察機制，並將社群媒體或群組散布不實扭曲訊息影響國安案件列為偵辦重點。

調查局發布新聞稿表示，上午針對109年「二合一選舉」查察工作召開擴大局務會議，調查局長呂文忠會中裁示，此次選舉查察面臨的挑戰更為嚴峻，除傳統賄選查察，還包含假消息及境外資金介入選舉的防制與查緝。

呂文忠指出，調查局須做好部署，傾全力防堵賄選、假消息及外力影響「二合一選舉」，戮力完成「端正選風、禁絕不法」的工作目標，給國人一個自由、公平及乾淨的選舉環境。

調查局表示，賄選、暴力、散布假消息、境外資金介入選舉等情形將日益頻繁，調查局已提早規劃部署，成立「二合一選舉查察專案」、「影響國安選舉假訊息處理小組」、「加強辦理地下通匯案件專案」。

此外，調查局也舉辦幹部專精講習，期望能深化據點工作、精確諮詢布置、機動調派查賄人力、掌握異常資金，同時也提高偵辦假消息及境外資金介入選舉的案件績效。

調查局指出，已通令外勤調查處站機先掌握賄選情資及各項危安因素，並將社群媒體、群組散布不實扭曲訊息而影響社會安定、國家安全或違反選舉罷免法等情形，列為選舉查察工作重點。

調查局表示，外勤調查處站一旦蒐獲具體賄選、暴力破壞選舉秩序及惡意散布不實訊息等線索，將立即提報轄區地方檢察署立案，全力配合檢察官調查偵辦。

此外，調查局為鼓勵民眾檢舉不法，將於調查局全球資訊網首頁開闢「檢舉賄選買票專區」，提供民眾快捷、便利的檢舉平台。（編輯：戴光育）1080628