假訊息意圖影響2020年大選 府籲各界提高警覺

網傳「蔡政府支援香港暴力遊行10億元」貼文。警政署刑事警察局19日晚間表示，接獲舉發後偵查發現，此發文帳號與去年底選舉製造假消息詆毀某市長候選人是同一人，目前併案偵辦。（刑事局提供）

（中央社記者余祥、溫貴香台北20日電）總統府今天嚴正澄清，絕無支援香港反送中遊行10億元，這是天大的假消息，已向警方檢舉，且同一帳號去年也曾干預九合一大選，政府已努力處理假訊息對明年大選造成的影響，呼籲各界提高警覺。

網傳「蔡政府支援香港暴力遊行10億元」貼文。刑事局19日晚間指出，接獲舉發後偵查發現，此發文帳號與去年底選舉製造假消息詆毀某市長候選人是同一人，已併案偵辦。

總統府發言人丁允恭上午陪同蔡總統到台北市木柵區指南宮參拜後受訪表示，完全沒有金援香港遊行這樣的事，這是天大的假消息；其次，總統府已向警方提出檢舉，初步了解同一帳號也曾經利用假訊息干預與影響去年九合一大選。

他進一步說，有關於可能來自境外勢力的惡意假訊息的攻擊，對台灣的國家安全與民主發展造成威脅，國人必須正視。

丁允恭說，政府已經努力進行處理，假訊息可能對明年大選造成影響，也呼籲各界提高警覺。（編輯：鄭雪文）1080620