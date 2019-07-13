溫布頓混雙 詹詠然直落二晉級決賽

（中央社記者戴雅真倫敦12日專電）台灣女將詹詠然和克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）今天在溫布頓網球錦標賽混雙準決賽，以7比5、6比4擊敗對手，決賽門票到手，有望再拿下一座大滿貫金盃。

詹詠然和多迪格是去年和今年法網混雙冠軍，列大會第8種子，今天對決大會第5種子荷蘭選手庫爾霍夫（Wesley Koolhof）和捷克女將佩絲克（Kveta Peschke）。

第一盤雙方展開互保大戰，比分來到5比5，第11局由詹詠然組合成功破發，最終7比5拿下第一盤。第二盤雙方同樣分數緊咬，但詹詠然組合在第7局再度破發，儘管對手後來保下一局，但多迪格在聽牌時成功以一記愛司球結束比賽。

詹詠然組合下一輪將對決瑞典選手林斯特（Robert Lindstedt）和拉脫維亞女將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。林斯特曾是詹詠然過去的混雙搭檔，現在成為場上對手。

此外，台英混血的葛藍喬安娜（Joanna Garland）和韓國隊友朴所炫（Park Sohyun）列青少年組女雙的大會第4種子，今天以2比6、3比6止步於8強。（編輯：徐睿承）1080713