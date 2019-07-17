國營事業108年上半年獲利出爐 台電虧297億

國營事業上半年獲利兩樣情，台電虧新台幣297億元，也是唯一虧損的國營事業。圖為台電人員在電塔工作。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）國營事業上半年獲利兩樣情，台電虧新台幣297億元，也是唯一虧損的國營事業；中油經營平順，石化、天然氣事業表現佳，大賺283億元。

根據台電官網，今年上半年虧損達297億元，較去年同期虧240億元增加57億元。

台電發言人徐造華表示，燃料價格較去年同期增加，且配合空污降載與減煤政策，以成本較高的天然氣發電，加上去年僅一次調漲3%電價，今年又凍漲，造成台電虧損幅度增加。不過，在夏季電價挹注下，下半年累計虧損有望縮小。

同為國營事業的中油上半年表現亮眼，中油發言人方振仁表示，國際原油價格漲跌維持在一定區間，中油石化、天然氣事業表現佳，上半年經營平順穩定，稅前盈餘達283億元。

台水今年前6月稅前盈餘0.13億元，不過，較去年同期2.22億元相比，盈餘減少2.09億元。

台水發言人武經文說，工業大用戶使用再生水，導致收入減少，加上湖山淨水廠、板二計畫等工程陸續完工，折舊共計增加1.98億元，今年營運表現恐怕不如去年亮眼。

台糖上半年稅前淨利7.18億元，主要因土地處分利益挹注3.8億元。

台糖先前已將虧損多時的量販部門轉手家樂福，台糖指出，台糖八大事業部門將剩下七大事業部門，不過，量販事業今年還有成本支出，明年開始將不影響獲利表現。（編輯：張均懋）1080717