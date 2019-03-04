全台用電評估上調 2025年每度電達3.39元

經濟部評估，在燃料成本不變前提下，2025年每度電價推估將漲至新台幣3.39元。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北4日電）經濟部最新用電評估結果出爐，2018年至2025年年平均用電成長率最高達1.86%，在燃料成本不變前提下，2025年每度電價推估將漲至新台幣3.39元。

經濟部長沈榮津今天在經委會專案報告因應公投結果能源政策評估檢討，推估至2025年年平均用電成長率最高為1.86%，較2017年台電推估的1.26%成長0.6個百分點，沈榮津受訪說明，主要受到半導體大型投資、台商回流、氣候變化及車輛電動化等因素影響。

經濟部2017年原估算2025年每度電價較當年成長0.5元，沈榮津表示，由於深澳燃煤電廠停建缺口將以燃氣補足，影響電價再增加0.03元。

經濟部長沈榮津4日列席立法院經濟委員會，專案報告因應公投結果能源政策評估檢討，報告中列出2025年最新預估能源配比，推估燃氣50%、燃煤27%、再生能源20%、其他3%。中央社記者郭日曉攝 108年3月4日

而依最新用電成長率1.86%計算，若燃料成本不變，考量再生能源增加、燃氣替代燃煤、核四資產減損等因素，2025年平均電價推估為3.39元，較現行平均電價2.62元調漲0.77元。

台電說明，新版核後端基金應提列約4700億元，較先前版本的3353億元增加，經濟部及行政院仍在討論，待核准後也將列入電價成本，但與目前差距不大。

沈榮津表示，因應電價調漲趨勢，電價穩定機制也有配套措施，包括電價公式設有每次漲幅上限3%，考量穩定物價、照顧民生而不予漲價時，也會透過電價穩定準備金補給台電虧損。

不過，台電估算去年10月未調漲電價，最高將由電價穩定基金撥補347億元，目前的780億元額度可能很快見底；沈榮津表示，國際油價行情起起落落，若國際油價下跌，也會機動性考量，可能不調降電價，以充裕穩定準備金，加上台灣電價在亞鄰國家中偏低，若再調降可能不利節約能源。（編輯：張均懋）1080304