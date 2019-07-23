Apple Card來台布局 7月在台申請商標註冊

根據經濟部智慧財產局網站，美商蘋果公司透過代理人在7月15日以商標名稱「APPLE CARD」提出申請，開始為Apple Card未來在台灣市場發行進行布局。（圖取自Apple官網apple.com）

（中央社記者廖禹揚、吳家豪台北23日電）蘋果公司今年初發表Apple Card後受到外界關注，美商蘋果公司7月中旬已向經濟部智慧財產局提出商標申請，開始為Apple Card未來在台灣市場發行進行布局。

根據經濟部智慧財產局網站，美商蘋果公司透過代理人陳玲玉在7月15日以商標名稱「APPLE CARD」提出申請，商品類別包括第9類電腦等多項設備裝置、第36類金融相關服務及第42類電腦周邊軟硬體服務。

智慧局表示，此案排隊候審到完成審查預估要等5個半月到6個月，智慧局會針對商標指定商品或服務逐一審查。

智慧局指出，蘋果公司過去也用APPLE結合其他字詞申請過商標，包括APPLE CLPIS、APPLE MUSIC等，這次申請APPLE CARD列入電腦相關硬體軟體等類別，可能也是想保護與卡片發行相關機器軟體等商品。

中央社記者向蘋果查證Apple Card是否將進軍台灣市場，至今天晚間8時為止尚未取得回覆。

蘋果今年3月在春季發表會上宣布與投資銀行高盛、國際發卡組織MasterCard合作，推出全新型態信用卡Apple Card，結合蘋果Apple Pay、Apple Map、Apple Wallet和生物辨識技術等功能，可以是虛擬信用卡，也可以用實體卡片發行。

Apple Card可以透過iPhone直接申請，把虛擬信用卡綁定到Apple Pay。蘋果官網顯示，Apple Card實體信用卡採用鈦合金材質，外觀看不到卡號、到期日、驗證碼、簽名欄等資訊，只有蘋果及合作夥伴logo、持卡人姓名和刷卡機辨識用的晶片，維持蘋果一貫的簡潔風格。

Apple Card特色包含免收年費、跨國海外消費免手續費、延遲繳卡費免罰錢。透過Apple Card每筆消費的每日現金回饋機制，用戶在Apple Store或iTunes等購買Apple商品可獲3%回饋，使用Apple Pay消費可獲2%回饋，使用實體卡片購物也有1%回饋。所有消費紀錄會存放到iOS內建的「錢包」App，讓用戶能追蹤和分析支出。

Apple Card預計今年夏季在美國市場率先推出，蘋果也已在香港申請Apple Card商標註冊，意味著Apple Card可能拓展到更多大中華地區。（編輯：張良知）1080723