23桶機油丟棄象鼻岩海域 油汙四散

潛水教練王銘祥24日下午在新北市象鼻岩附近發現一堆綠色物品漂浮在海面，近看發現竟是機油桶，立刻打撈上船，經統計共有23桶。（王銘祥提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年7月24日

（中央社記者王朝鈺基隆市24日電）潛水教練王銘祥今天下午在新北市象鼻岩附近海面發現23個機油桶，附近海域遭機油汙染，他趕緊將油桶打撈上船送回碧砂漁港，王銘祥痛批丟棄者破壞海洋生態，行徑實在誇張。

王銘祥今天駕駛遊艇載著數名潛水客前往新北市與基隆市交界附近海域戲水，下午3時許在新北市瑞芳區象鼻岩附近海域，發現海面漂浮一堆綠色物品，正流向基隆市望海巷潮境海灣資源保育區。

王銘祥好奇前往查看，遠遠就聞到刺鼻油味，抵達現場發現海面呈現五顏六色，仔細一瞧竟是機油桶，便與同船潛水客與友船逐一將油桶打撈上船，經統計後，共有23桶機油桶和裝著3顆濾心的塑膠袋，王銘祥隨後將機油桶載運回碧砂安檢所暫放，順便清理船上殘留油汙。

王銘祥向中央社記者表示，之前頂多發現一個機油桶，第一次遇到23桶，實在太誇張，從當時海流方向推測可能從宜蘭漂過來，另外，由於現場有23個機油桶，研判可能是大型船隻丟棄，不過，仍有待相關單位調查後才能確認。

基隆市環保局接獲消息後，已先行派員前往現場海域瞭解汙染情形，海巡署第二岸巡隊長潘信吉表示，經調查後鎖定2艘漁船可疑，不過進一步追查發現2艘船隻都沒有攜帶同款顏色和品項的油桶，已請司法組人員透過機油桶上資訊向廠商清查購買人。（編輯：吳協昌）1080724

潛水教練王銘祥24日下午在新北市象鼻岩附近海面發現23個機油桶，附近海域也遭機油污染，他趕緊將油桶打撈上船送回碧砂漁港。中央社記者王朝鈺攝 108年7月24日