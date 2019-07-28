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外界關注10月可能調漲電價 台電：勿過度揣測

最新更新：2019/07/28 19:21
台電今年上半年虧損近新台幣300億元，引發外界關注10月電價可能有調漲壓力；台電28日回應表示，全年營收預估不致虧損，電價調整訂有審議機制及穩定準備，盼外界勿過度揣測。（中央社檔案照片）
台電今年上半年虧損近新台幣300億元，引發外界關注10月電價可能有調漲壓力；台電28日回應表示，全年營收預估不致虧損，電價調整訂有審議機制及穩定準備，盼外界勿過度揣測。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北28日電）台電今年上半年虧損近新台幣300億元，引發外界關注10月電價可能有調漲壓力；對此，台電表示，全年營收預估不致虧損，電價調整訂有審議機制及穩定準備，盼外界勿過度揣測。

中國時報今天報導，台電今年上半年營收虧損近300億元，加上國際油氣燃料價格上漲、費用較貴的綠能發電占比也將持續上升，推估電價要調漲5%至6%才能彌補虧損。

對此，台電發布新聞稿回應，上半年度因國際燃料價格略高於預期，加上非屬夏季電價實施期間，以致虧損297億元，但今年下半年國際燃料價格預估走低，加上夏季電費挹注，以及「電價穩定準備」保障台電合理利潤，預期全年營收損益不至於虧損。

台電表示，電價調整訂有審議機制，是由經濟部邀集專家、學者、工商企業代表、消費者代表共同組成「電價費率審議會」審定；且電價公式中考量5%合理利潤，供台電填補累積虧損，民國106年11月公告實施以來，均保障台電合理利潤，回補後皆有盈餘。

經濟部每年召開2次電價費率審議會，在4月及10月公告是否調整電價，並明定電價調幅最高3%的限制，去年10月及今年4月皆未調整，由電價穩定準備填補虧損，目前電價穩定準備剩餘417億元。（編輯：蘇志宗）1080728

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