反制共軍軍演 國軍操演117枚飛彈射擊畫面曝光[影]

（中央社記者游凱翔台北2日電）國防部今天表示，海、空軍連日在屏東九鵬基地、東部外海進行年度例行操演，共執行12類、117枚飛彈及精準炸彈實彈射擊，國防部上午公布操演畫面，F-16戰機攻擊中字號靶艦畫面曝光。

中國在東山島海域軍事演訓之際，中華民國海、空軍也在屏東九鵬基地、東部外海進行年度例行操演，今天曝光部分演訓畫面。

國防部上午發布新聞稿表示，國軍每年7至9月在九鵬基地實施飛彈射擊訓練，已行之有年，這次射擊訓練依整體防衛作戰構想設計、想定與狀況，依作戰進程，區分地對空、空對空、空對艦、艦對空、艦對艦等5種模式，將基礎和不對稱戰力，運用主力戰機與艦艇納入訓練。

今年海、空軍飛彈射擊訓練計畫執行12類、117枚飛彈及精準炸彈實彈射擊，官兵也展現出優異的成績，足以證國軍在武器裝備、人員訓練等方面，都有長遠進步，說明國軍為提升國防戰力與強化防衛實力，不斷精益求精。

對於參演部隊以高命中率完成操演訓練任務，國防部長嚴德發給予高度肯定與讚揚。嚴德發表示，操演過程與結果，說明中華民國國軍是一支有能力、有信心，保衛國家安全、守護民主自由成果的堅實勁旅。

另外，相關操演畫面也在國防部臉書粉絲團「國防部發言人」露出，F-16戰機為驗證戰術，試射2枚空射型魚叉飛彈，並命中2艘已退役的靶艦中字號登陸艦（LST216、LST230），成功驗證空對海攻擊戰術。（編輯：蘇志宗）1080802

成功級子儀軍艦發射標準一型防空飛彈。（國防部提供）