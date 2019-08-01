擦撞台灣貨輪中國軍艦 傳是神祕龍虎山號

（中央社記者游凱翔台北1日電）台灣貨輪「友泰一號」昨天在金門料羅港南東方與中國不明軍艦擦撞，外界推測此艦為未曝光、最新型的071型船塢登陸艦「龍虎山號」，也引發軍事圈關注。

海巡署表示，高雄籍散裝貨輪「友泰一號」昨晚在金門料羅港南東方19.5浬處與中國軍艦擦撞，貨輪船身受損、無人受傷；中國軍艦船身受損，拒絕停船受檢，直接返回廈門港口。

由於事發當時天色暗，撞擊後中國軍艦快速駛離現場，無法目視外觀、舷號。但傳出此艦為未曝光、最新型的071型船塢登陸艦「龍虎山號」。

海軍官校軍事學科部前教官、新江艦前艦長呂禮詩表示，隸屬於南部戰區的玉昭級（071型）船塢登陸艦「龍虎山號（舷號980）」，於西元2017年6月下水、去年9月加入戰鬥序列，可裝載4艘中國自製玉義級（726型）氣墊登陸艇與至少4架的直-8直升機，可能參與東山島或舟山島軍演的參演部隊。

呂禮詩指出，726型氣墊登陸艇可搭載解放軍多種型式的戰車進行兩棲登陸，直-8直升機則運載空降兵進行機降作戰；由玉昭級船塢登陸艦投射陸戰隊及空降兵的作戰方式，為解放軍近年來多次演習的重點演練科目。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲接受中央社訪問時表示，中國這艘軍艦昨天在夜間航行，在視線不明情況下應開啟船尾識別系統，且路徑也不像是一般航道，若此艦為「龍虎山號」，母港在上海，與金門有一段距離，應可確定在執行演訓任務。

若這艘船艦為龍虎山號，出現在料羅灣地區，格外引發關注。揭仲說，因為無法確定此艘軍艦是否為龍虎山號，以及其航向、照片等細節均不明朗，無法明確推測行經或靠近金門料羅灣的原因。

揭仲說，這艘中國軍艦撞擊台灣籍貨輪的反應「算是相當克制」，因為未呼叫中國海警來處理，也未將台灣貨輪帶到廈門，也沒有與海巡署正面衝突，可見應是在執行任務，而不願耽擱或節外生枝，加上中國在舟山群島、東山島的演練被外界關注，迄今中國官媒仍未披露太多訊息，顯現中國不想在此次演習中引起太多區域緊張。（編輯：郭萍英/張良知）1080801