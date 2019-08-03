減塑新制滿月市場吹環保風 業者搶當模範生

（中央社記者潘姿羽台北3日電）攜帶環保杯，購買手搖飲就能折抵新台幣5元，又或是滿額贈送環保袋，儘管內用不得提供一次性吸管的新制才剛滿月，餐飲業者多已擴大響應、搶當模範生，背後除了貫徹環保，提升品牌形象也是考量因素。

政府推動環保新制，7月1日起，政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店內用不得提供一次用塑膠吸管。

消息剛出來時，社會一片譁然，部分民眾認為擾民、配套不足，不過政策上路至今，百貨業者都表示，民眾普遍相當配合；微風更指出，部分餐飲櫃位主動響應政策，只要消費者自備環保杯，就享有飲料折價或折扣優惠。

新光三越也說，目前執行成效良好，顧客對於自備環保吸管、不使用一次性塑膠吸管等減塑作法，都十分認同；預估未來新光三越每年可減塑53%塑膠使用量，約65公噸，等同1個小家庭77年的垃圾量。

台北101商場事業處營運長朱麗文則表示，除了檢視業者有無配合政策、響應減塑，台北101更提高內控標準，業者使用的紙吸管須符合SGS檢驗、PLA吸管也得經過政府認證。

儘管禁用塑膠吸管，改採更環保的替代材質，或是擴大響應政策，勢必增加成本；朱麗文說，「永續」是台北101的核心價值，跟供應商、企業簽合約時，也會將配合推動永續寫進條文中，而且台北101涵蓋商場及辦公大樓，固定人潮高達1.3萬人，又是台北知名地標及觀光景點，這些優勢都有助於業者向前跨步。

台北101商場美食街中，已經可以看到減塑政策帶來的改變，了凡油雞飯麵因套餐附有飲料，店家自發性地將塑膠杯改為馬克杯，對地球友善的氛圍悄然成形。

此外，台北101美食街第一波改裝於6月底開幕，茶飲連鎖店康青龍特地選在台北101設立首家環保旗艦店，推出造型搶眼的「康青龍好康杯」，消費者以30元加購價購入後，日後攜好康杯購買康青龍茶飲，便可折抵5元，鼓勵消費者攜帶環保杯。

康青龍表示，品牌創立以來，一直將減低一次性塑膠型容器的使用量作為目標，經過近一年的國內外的市場考察、探索過市面上所有可行的容器和材質後，發現市面上的容器無法完全滿足消費者的「手搖飲承載容量」和「可攜便利性」兩大需求，因此投入打造適合手搖飲的環保杯，除了減少消費者使用一次性塑膠容器的使用量，也希望讓國人和國際旅客看到台灣品牌對環保所盡的心力。

環保愛地球是長期志業，減塑只是第一步，康青龍指出，餐飲業者常使用的紙本集點卡，同樣有一次性使用的問題，近期將推出康青龍原生APP，捨去傳統紙本集點的做法，也有助於進一步凝聚消費者。

中國文化大學廣告系系主任鈕則勳分析，政府確立未來政策方向朝減塑邁進後，可以看到愈來愈多餐飲業者擴大響應，除了基於環保愛地球的理念，背後其實蘊含著品牌行銷的策略。

鈕則勳解釋，企業必須經營社會責任，而友善環境的操作模式，無疑是有助於提升品牌形象。

再從成本考量的角度來思考，鈕則勳表示，從塑膠吸管改用紙吸管、PLA吸管，或是消費者攜帶環保杯可折價的促銷活動，短期都會增加成本，但若藉由促銷，帶起消費者自備環保杯、不用吸管的習慣，長期反而能夠減少吸管、容器的使用，降低廠商的採購成本。

新光三越觀察合作餐飲業者近期動態，也發現確實有「動起來」的趨勢，為了鼓勵消費者響應環保政策，21世紀風味館、MISTER DONUT只要自備環保飲料杯即享3元折扣優惠；茶湯會、天仁喫茶趣TOGO、翰林茶館、布萊恩紅茶、樺達奶茶等，則有自備環保飲料杯即享2元折扣優惠。（編輯：黃國倫）1080803