限塑政策引爆綠色商機 生質材料後市可期

（中央社記者潘姿羽台北3日電）政府展現限塑決心，7月起百貨公司、連鎖速食店等4大類場所內用不得提供一次用塑膠吸管，由於市場需求湧現，工研院分析師指出，今年將成為生質材料產業的關鍵轉變年，綠色商機可望蓬勃發展。

「不好意思，我們7月起配合政策，不再主動提供塑膠吸管喔」，這一個月以來，相信不少民眾在便利超商、百貨公司美食街購買飲料，習慣性地向店家索取吸管時，會聽到這樣的回覆。

沒有塑膠吸管可以使用，乍聽之下很不方便，但其實業者早就備妥替代方案，市面上又以紙吸管、PLA吸管來取代的做法最為普遍。

「受惠於全球的限塑風潮，這個產業（生質材料）是很有潛力的」，工研院產科國際所分析師陳明君表示，全球吹起環保減塑風潮，替生質材料開啟一扇大門，當中又以聚乳酸（PLA）潛力最為可期，主因在於其成本和其他材料相比，較為親民，也最接近傳統石化塑膠價格，在限塑風潮下，今年已出現全球搶料的狀況。

PLA主要是由玉米、甜菜、小麥、木薯等糖類作物中萃取出澱粉，經過發酵、聚合等過程製造而成，具備生物可分解的特性，但由於PLA的柔軟性不足，一般以PLA製作吸管時，通常會添加PBAT（聚己二酸／對苯二甲酸丁二酯）或PBS（聚丁二酸丁二醇酯），以強化其柔軟性，使吸管不至於太厚、太脆。

陳明君解釋，PBS、PBAT可由石化或生物質兩種方式而得，因具有生物可分解以及較好延展等特性，也是目前在生物可分解材料研究與市場應用的熱門材料之一，未來在限塑趨勢下，發展前景備受看好。

至於台灣的發展現況，陳明君表示，台灣在塑膠製品領域上，中下游的加工能力非常強，而且塑膠與PLA製程差距不大，產線調整並無太大難度，只要市場打開，供給面是沒有問題的。

台北101商場行銷部資深總監李亞屏則表示，7月限塑新制上路後，台北101要求店家使用的PLA吸管須經政府認證；截至5月底，只有一家PLA廠商經過認證，時隔1個月，獲認證家數已經增至3家。

陳明君指出，其實國內PLA相關廠商數量蠻多，但以中小企業為主，廠商普遍還在觀望市場情勢，因為百貨商場、餐飲業者都還在嘗試階段，看看就口杯、紙吸管、PLA吸管、竹纖維吸管，以及杯蓋設計的調整，顧客反應以及使用成效如何，或許要再過幾個月，市場需求才會更加明確。

中小企業謀定而後動，相較之下，知名企業早已鎖定綠金商機；台塑6月董事會決議，參與國內生物可分解塑膠加工的領導廠商銘安科技的現金增資，卡位上游的綠色原料。

此外，中華紙漿6月股東會順利通過各項議案，當時便向媒體表示，近年文化用紙市場逐年下滑，華紙改走高利潤特殊用紙，繼紙吸管和食安紙，下半年將推出手搖飲封膜及冷飲杯，取代塑料。

華紙當時也說，7月1日起，一次性塑膠吸管限制使用上路，紙吸管紙訂單量不斷成長，以前是半年賣5000萬根吸管，如今1個月賣超過5000萬根吸管。

政策推動之下，企業與消費者逐漸正視環保的重要性，李亞屏表示，隨著環保材料的需求成長，以及永續觀念愈來愈普及，相信未來能帶起廠商的能量，讓市場更加蓬勃。（編輯：黃國倫）1080803