回擊柯文哲 蔡總統：抹黑別人不會讓自己變乾淨

台北市長柯文哲批評總統蔡英文，「妳說沒貪污，但妳身邊的每個人都貪污啊」，總統回應表示，如果沒有證據，這個國家有許多的人在崗位上為國家貢獻，不應被任意抹煞，柯文哲應該向他們致歉。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北5日電）台北市長柯文哲今天批評總統蔡英文，「妳說沒貪污，但妳身邊的每個人都貪污啊」，蔡總統晚間透過臉書指出，批評別人不會讓自己變好，抹黑別人不會讓自己變乾淨，負面攻擊不會讓選舉往正面提升。

蔡總統晚間透過臉書貼文提到，今天依舊是忙碌的一天，身為總統，把時間和力量集中在自己的崗位上，把事情做好，是她對自己的要求。

蔡總統提到，早上她接見巴拉圭最高法院院長希梅內茲，希望台巴兩國除了加強產業合作，也能促進雙邊司法交流，保障人民權益；下午她邀請年僅17歲的桌球國手林昀儒到總統府，祝賀他奪得T2鑽石聯賽馬來西亞站男子單打冠軍，世界排名躍升第13名。

蔡總統說，下午她還聽取了中央政府的「預算報告」，今年是22年來，政府的歲出、歲入首次達到平衡，代表嚴守財政紀律。

她提到，行程的空檔，幕僚告訴她，柯文哲在媒體上說她旁邊的每個人都貪污。柯文哲只要提出證據，不管是誰，她就立刻送檢調偵辦，嚴查到底。如果沒有證據，這個國家有許多的人在崗位上為國家貢獻，也不應被任意抹煞，柯文哲應該向他們致歉。

蔡總統說，她也想問柯文哲，如果有人不分青紅皂白，指控你身邊的人每個都貪贓枉法，「柯市長你能接受嗎？你會不會要指控的人提出具體證據？」

她說，身為公僕，本應奉公守法。政府之中若有人犯錯，她會讓犯錯的人知道，在法治國家，必須面對法律責任。同樣的標準，如果沒有證據，她不是皇帝，更不是獨裁者，不能隨意定任何人的罪。

蔡總統強調，批評別人不會讓自己變好，抹黑別人不會讓自己變乾淨，負面攻擊不會讓選舉往正面提升。民選的公職，身負選民所託，如果政治人物都能在自己崗位上努力，國家自然就會變得更好。（編輯：楊玫寧）1080805