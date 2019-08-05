府要求無證據應道歉 柯文哲：我要道歉什麼

（中央社記者梁珮綺台北5日電）台北市長柯文哲今天批評總統蔡英文，「妳說沒貪污，但妳身邊的每個人都貪污啊」，總統府嚴正立場表示，有多少證據說多少話；柯文哲說，一直希望給蔡總統反省改進機會，「我要道歉什麼」。

總統府發言人黃重諺表示，府方理解柯文哲一向講話的風格，但是貪污指控極為嚴重，總統府必須嚴正立場聲明，就像柯文哲常說的「有多少證據說多少話」，懲治貪污人人有責，若有證據請向司法單位舉報，司法單位也會嚴查到底。

他強調，若沒有證據，柯文哲應公開向社會釐清。甚至有許多總統幕僚在指控下被誤解，柯文哲也應該表示歉意。

柯文哲下午頒發迪化二O七博物館「私立博物館申設許可證書」時，被媒體問及是否要向總統府道歉。

他說，一直希望給蔡總統反省改進機會，如走私菸風波是冰山一角，近萬條香菸要有多少人購買，連總統府侍衛室、國安局、華航等都牽涉在內，「不是故意要批評她，但是要有反省的能力」。

柯文哲表示，「我就問，慶富案辦到哪裡去了，兆豐案辦到哪去了」，指有時被批評雖然不爽，但轉過頭去還是要想一下。

媒體追問柯文哲「所以市長不道歉」，他反問，「我要道歉什麼」。

柯文哲上午出席「助妳好孕3.0—我們的孩子，我們一起養」記者會，接受媒體聯訪時，記者詢問民進黨立委鄭運鵬反駁其在臉書提台灣重大建設政治力介入的事。

柯文哲先批評鄭運鵬「從事政治不要到最後良心都不見」，隨後話鋒一轉，指蔡總統怎麼把國家搞成這個樣子，「妳說沒貪污，但妳身邊的每個人都貪污啊」。（編輯：方沛清）1080805