台灣民眾黨6日創黨大會 選主席中評委中常委

台北市長柯文哲6日將召開台灣民眾黨創黨大會，不邀政治人物並謝絕捐款。圖為柯文哲5日出席「助妳好孕3.0－我們的孩子，我們一起養」記者會。中央社記者王飛華攝 108年8月5日

（中央社記者梁珮綺台北5日電）台北市長柯文哲明天將召開台灣民眾黨創黨大會，不邀政治人物並謝絕捐款，知情人士表示，除推舉出黨主席外，也會從創黨黨員中選出中評委與中常委，否則會是「一人政黨」。

明天是柯文哲60歲生日，也是台灣民眾黨創黨大會，柯文哲多次說過要「以台灣為名，以民為本」，認為在藍綠之外能有第3個選擇，預料他將被推舉為黨主席。

柯粉俱樂部發言人林珍羽表示，上午將先進行閉門會議，討論通過黨綱、黨章等，再進行大會等法定流程，內政部也會派員列席，柯文哲將發表短講。

知情人士說，除選出黨主席，還會從創黨黨員中選出3名中央評議委員及中央常務委員，否則會成為「一人政黨」，強調明天循法定程序，還要遞送資料給內政部審核，時間要1個月。

政黨成立後，是否成立智庫，知情人士坦言「不會」，表示將針對不同議題與專業人士合作，最大原因是財源不足。

至於黨綱核心理念，對內則是「民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢、永續經營」等普世價值、「民意、專業、價值」以及「台灣整體最大利益和人民最大福祉」，至於對外則會維護台灣主體。

知情人士坦言，撰寫黨綱時有參考時代力量等政黨，「一開始有人寫得非常理想化，好像在寫論文喔」，後來改為簡明扼要。

市府顧問蔡壁如則說明創黨緣由，表示柯文哲常將籌組台灣民眾黨掛在嘴邊，但第一任期承諾不組政黨、不設基金會，所以要信守承諾，而在今年3、4月時，柯文哲的民調往上升，無論是否參選，總要準備。

蔡壁如說，為了寫國政白皮書，柯文哲常向專業人士徵詢，這些人來自金融界、醫界，也有人是學者，她尊稱對方「老師（日語）」，柯文哲則稱「國師」，國師團約近30人，涵括不同領域，民生、金融、產業、外交等皆有。

她表示，某次眾人一同午餐時，臨時起意要登記籌組政黨，消息因而曝光。

而黨徽、黨旗、黨歌等，蔡壁如說，政黨成立後會進行海選，將創黨作為社會運動，辦理初選、複選與決選。（編輯：張銘坤）1080805