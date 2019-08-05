柯文哲指總統身邊人貪污 府：若無證據應道歉

（中央社記者梁珮綺、葉素萍台北5日電）台北市長柯文哲今天批評總統蔡英文，「妳說沒貪污，但妳身邊的每個人都貪污啊」。總統府嚴正立場表示，有多少證據說多少話，柯文哲若有證據，可向司法單位舉報，若無證據，應公開向社會釐清。

柯文哲面對記者追問貪污說法是指什麼，他僅表示，留給晚上call-in節目討論。

柯文哲上午出席「助妳好孕3.0—我們的孩子，我們一起養」記者會，接受媒體聯訪時，記者詢問柯文哲在臉書上提到台灣重大建設政治力介入的事。

柯文哲昨天在臉書上援引桃園機場第三航廈一再流標為例，指台灣重大建設甚至因為政治力的介入而延宕，這不是一個正常國家應該有的現象。民進黨立委鄭運鵬提出反駁，並反問柯文哲「大巨蛋等五大弊案，是什麼力介入？」

柯文哲受訪時說，若他是5年前的柯文哲，就會無法回答鄭運鵬質疑，經過4年半台北市長歷練，對政黨非常清楚，桃園機場第三航廈與台北表演藝術中心面對的問題一樣，就是財政紀律，編列的預算不足，導致要追加預算。

他說，鄭運鵬是台大土木系畢業，也是高知識分子，被批評後應深刻反省，「從事政治不要到最後良心都不見，人家批評你，要想想哪裡不對」，強調所有人都是為了台灣好。

隨後，柯文哲突然話鋒一轉說，2016年1月16日總統選舉，他是支持總統蔡英文的，「妳怎麼把國家搞成這樣子，妳說沒貪污，但你身邊的每個人都貪污啊」。

總統府發言人黃重諺回應表示，府方理解柯文哲一向講話的風格，但是貪污指控極為嚴重，總統府必須嚴正立場聲明，就像柯文哲常說的「有多少證據說多少話」，懲治貪污人人有責，若有證據請向司法單位舉報，司法單位也會嚴查到底。

他強調，若沒有證據，柯文哲應公開向社會釐清。甚至有許多總統幕僚在指控下被誤解，柯文哲也應該表示歉意。

黃重諺表示，不管是總統或者市長，身為政治人物都必須被社會檢驗，不管是柯文哲關心的機場航廈案，或者是立委關心的大巨蛋案，都應該同樣接受社會檢驗，但「開地圖砲」指控總統身邊的官員或公務員，是必須肩負法律責任的。

他說，民主政治應該正面發展，有貪污就檢舉，讓司法嚴查，若沒有證據，柯文哲身為首都市長，任意用言語指控他人，這不是正面力量，這是政治文化的倒退。（編輯：唐聲揚）1080805