總統：不要把香港情勢惡化責任推給不存在的外力

總統蔡英文14日說，香港人民追求自由民主，政府支持但不會介入，並強調「不要把情勢惡化的責任推卸給不存在的外力介入」。（中央社檔案照片）

（中央社記者王朝鈺基隆市14日電）中國國台辦指民進黨及其當局黑手伸向香港，總統蔡英文今天說，香港人民追求自由民主，政府支持但不會介入，並強調「不要把情勢惡化的責任推卸給不存在的外力介入」。

蔡總統下午在基隆市長林右昌、立法委員蔡適應及多名基隆市議員陪同下，前往基隆市潮境公園欣賞公共藝術品「飛天掃帚」及「鸚鵡螺」，隨後到正濱漁港觀賞色彩屋，還與現場民眾玩起自拍，晚間也將出席雞籠中元祭放水燈遊行。

對於中國國台辦指民進黨及其當局黑手伸向香港，蔡總統接受聯訪時表示，台灣作為民主陣營一份子，對於香港人民追求自由民主當然採取支持立場，「我們支持，但是不會介入」。

總統說，她倒是要對北京和香港當局，就一句話希望他們能聽得進去，「不要把情勢惡化的責任推卸給不存在的外力介入，也不要拒絕跟人民對話，更不要做出錯誤的判斷，造成歷史的遺憾」。

至於國民黨主席吳敦義批蔡政府消費香港，為選舉「撿到槍」才撐香港，蔡總統說，相信香港這件事全台灣人民都很關心，也希望能表達對自由民主的支持，作為總統她當然要表達國民的意志，在這個時候所有的政黨都應該要支持政府的立場。

蔡總統表示，吳敦義這樣說「我倒是覺得他好像是在政治消費，如果不是政治消費，我想或許是要來遮掩他們這段時間來在這個議題上的被動和消極」。

此外，高雄市長韓國瑜日前在臉書說擔任市長以來沒打過一場麻將，不過，高雄市議員林智鴻踢爆，有圖為證韓國瑜春節期間在峇里島與友人搓麻將，韓國瑜則說「不得不合理的猜測，是不是自己選上市長之後就一直被跟監」。

蔡總統表示，韓市長應該好好回答人民對他的質疑，誠懇的面對倒也不要「牽拖」。記者接著詢問，是否認為韓國瑜說話說太滿，總統說，相信大家都會判斷。

記者並詢問，台灣民眾黨黨主席、台北市長柯文哲接受鏡週刊專訪時除拋出「影子內閣」構想，民眾黨不分區名單34席「提好提滿」，還進一步主張「聯合內閣」。

蔡總統說，看起來柯主席很在意席次，但她相信這個問題的本身不在席次，也不在個人的意志，問題的核心在一個政黨的目標是什麼，核心價值是什麼，確實要向人民說清楚。（編輯：李亨山）1080814