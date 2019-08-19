越南台企凱暘老闆失聯 廠方更換主管繼續營運

（中央社河內19日電）越南海防市台資凱暘公司老闆和主管人員等18人日前突然「失蹤」，2357名員工被迫停工。由公司籌組的新主管團隊今天在廠房亮相與接管，承諾確保員工權益，公司將繼續營運下去。

凱暘2004年在海防市（Hai Phong）設廠，專門生產鞋類產品。員工12日上午上班時，意外發現廠房與倉庫都關閉，且遭當地銀行查封資產，凱暘的台籍老闆和主管人員等18人不見人影。

海防市勞動聯團指出，凱暘公司積欠員工薪資約300億越盾（約新台幣4000萬元）、銀行債務逾1490億越盾以及5月至今員工社會保險費用95億越盾，另積欠若干員工生病與生產等福利費用。

員工因老闆跑路而陷入「失業」窘境，越南勞動聯團等單位隨後召開多項會議設法與廠方溝通，討論並尋求處理方案。事情發生時隔一週，廠方更換的新主管團隊今天前來接班，公司明天起將回到正常營運軌道。

越南「勞動者報」新聞網站今天報導，凱暘公司上午在廠內舉行新主管團隊亮相儀式，與員工會面及解答有關員工權益問題，由公司董事長Jenny Koo以及公司2名新高級主管邱明清（Chiu Ming Qing，音譯）和許建福（Xu Jian Fu，音譯）主持。

廠方表示，將在本週內發放7月份和8月份前10天薪水的一半給員工，其餘一半將在下週內完成支付，員工其他社會福利將依照越南法律規定實施。

報導指出，廠方對海防市人委會與相關單位近日穩定員工心理情況以及維護公司資產安全表達謝意，同時感謝員工對公司的支持，希望員工盡快重回工作崗位，提高生產效果與產品品質。

報導說，今天上午近2000名員工出席凱暘公司新的主管團隊亮相接管儀式，大多數員工都對新主管團隊表示歡迎，承諾將從20日起照常上班，且願意加班，讓公司完成訂單。（編輯：林憬屏）1080819