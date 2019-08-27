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宜蘭公娼走入歷史
羅東鎮康樂巷「松月屋」是宜蘭最後一戶合法性交易服務場所，營業至今已逾半世紀，警方依法在今年1月1日撤銷執業許可，8月27日則報請廢止「宜蘭縣性交易服務者及場所管理自治條例」。（圖取自Google地圖）
宜蘭公娼走入歷史
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宜蘭公娼走入歷史4/4

最後一間合法性交易場所熄燈 宜蘭公娼將走入歷史

最新更新：2019/08/27 19:49
宜蘭縣羅東鎮康樂巷「松月屋」是宜蘭最後一戶合法性交易服務場所。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
宜蘭縣羅東鎮康樂巷「松月屋」是宜蘭最後一戶合法性交易服務場所。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

（中央社記者王朝鈺宜蘭27日電）宜蘭縣羅東鎮康樂巷「松月屋」是宜蘭最後一戶合法性交易服務場所，張柳姓負責人過世，警方依法撤銷執業許可，今天並報請縣府廢止「宜蘭縣性交易服務者及場所管理自治條例」。

宜蘭縣警察局長謝進賢今天在縣務會議表示，因宜蘭縣列管最後一戶性交易服務場所負責人已過世，羅東警分局於今年1月1日撤銷執業許可。

謝進賢指出，警局並依「宜蘭縣性交易服務者及場所管理自治條例」第23條規定「本自治條例自公布日施行，至本縣現有性交易場所全部結束營業後廢止」，報請廢止條例。

宜蘭縣警局表示，縣務會議今天核定後，會再報請宜蘭縣議會審議，待議會同意後將正式對外公布廢止「宜蘭縣性交易服務者及場所管理自治條例」，屆時宜蘭公娼將走入歷史。

康樂巷昔日被視為「男人天堂」，公娼館林立，在民國60年代營運的黃金時期，每天清晨6時就開門，到了晚上尋芳客更是絡繹不絕。

但因為公娼館不准過戶或遷移，只要經營者過世，就要繳回牌照。加上政府不再發給妓女牌照後，公娼逐漸凋零，民國100年間只剩下4家，每家各有4到5名小姐，平均年齡超過50歲，守在低矮的平房中，和周遭新建的高樓大廈，形成強烈對比。

「一天至少要接10支（10名客人），才能勉強維持基本水電與房租開銷。」公娼館業者曾說，康樂巷交易公定價一次新台幣600元，有時客人殺價到500元，也只能勉強接受。（編輯：張銘坤）1080827

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