郭台銘指促成沙國降簽證費 外交部：未收到訊息

鴻海創辦人郭台銘（圖）日前出訪中東，30日上午返台，在松山機場簡短向外界說明後搭車離去。中央社記者張皓安攝 108年8月30日

（中央社台北30日電）鴻海創辦人郭台銘今天表示，此次出訪中東，促成沙國同意調降台灣人民前往當地的簽證費用。外交部表示，樂觀其成，但截至目前為止，沙國的主政機關尚未向台灣相關部門確認有此訊息。

鴻海創辦人郭台銘結束3天出訪中東行程上午返台。郭台銘表示，他這次去沙國發現簽證費昂貴，而沙國允諾會給台灣特別價格。郭幕僚蔡沁瑜補充說，沙國表示若郭有機會為中華民國服務，簽證費願從800美元調降至80美元。

對此，外交部發布新聞稿表示，爭取國人申請赴沙烏地阿拉伯的簽證優惠與便利，向為外交部及駐外館處持續努力的目標。如果沙國政府有意調降對我國人的簽證費用，外交部樂觀其成。

不過，外交部說，截至目前為止，沙國的主政機關尚未向台灣相關部門確認有此訊息。外交部及我駐沙烏地阿拉伯代表處將持續與沙國相關單位追蹤確認，隨時掌握沙方相關決定並適時對外公布。

外交部表示，沙國政府任何有助於促進台沙雙邊經貿、觀光、文化等交流的決定，外交部均表示感謝與歡迎。目前台灣給予沙國電子簽證，沙國則尚未開放觀光簽證，台灣民眾大多申辦商務簽證前往洽商。（編輯：楊凱翔）1080830