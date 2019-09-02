更多編輯台推薦新聞：
記者節書單》那些你鄙夷的敬佩的想不通的新聞這一行
文化

記者節書單》那些你鄙夷的敬佩的想不通的新聞這一行

美對中9/1加徵關稅 內容影響意義一次看
國際

美對中9/1加徵關稅 內容影響意義一次看

9月新制上路一次看 雙北超商咖啡店騎樓禁菸
生活

9月新制上路一次看 雙北超商咖啡店騎樓禁菸

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
奧運4朝元老莊智淵拋震撼彈 放棄2020東京奧運
首頁 / 重點新聞

莊智淵拋震撼彈 放棄2020東京奧運

最新更新：2019/09/02 07:21
台灣桌球名將莊智淵在臉書拋出震撼彈，表示將不參加巴拉圭公開賽與亞洲桌球錦標賽，並提前放棄明年東京奧運，未來國際重要賽事也不再參加代表隊。（中央社檔案照片）
台灣桌球名將莊智淵在臉書拋出震撼彈，表示將不參加巴拉圭公開賽與亞洲桌球錦標賽，並提前放棄明年東京奧運，未來國際重要賽事也不再參加代表隊。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北2日電）台灣桌球名將莊智淵昨晚在臉書拋出震撼彈，表示他將不參加巴拉圭公開賽與亞洲桌球錦標賽，並提前放棄明年東京奧運，未來國際重要賽事也不再參加代表隊。

目前世界排名35的莊智淵，是台灣排名次高的男子桌球選手，他生涯共參加過4次奧運、6次亞運，去年雅加達—巨港亞運賽後，他就曾透露2020年東京奧運可能是他生涯最後一場國際大賽。

莊智淵原打算在9月10日至14日參加巴拉圭公開賽，爭取世界排名積分，卻因比賽時間與9月15日開打的桌球亞錦賽時間太接近，因此他希望亞錦賽能專心打單打，衝刺世界排名和積分，不料卻引發爭端，事後他也在臉書上表達不滿。

昨天深夜莊智淵在個人臉書上再次發文，強調若再一次選擇，他還是會爭取參加巴拉圭公開賽和亞錦個人單打，「因為打好的話，奧運團體和單打的種子序我想都會有絕對的幫助。」

不過莊智淵也透露，有人質疑他是私心，才只參加亞錦單打，還表示若他不打，團體賽與個人單打都不要參加，「因此我在這裏聲明，巴拉圭公開賽與亞錦賽都不參加。」

莊智淵坦言，若巴拉圭和亞錦單打都不參加的話，後續對他爭取積分困難度會更高，「所以東京奧運也確定不會參與，未來國際大賽不再參加代表隊。」這項聲明也等同宣布退出國家隊。

雖然莊智淵表明不參加明年東京奧運，但他強調，因為桌球是自己興趣，因此在不影響其他選手報名機會，以及不使用奧運培訓隊經費的情況下，他仍會去參加比賽。（編輯：陳彥鈞）1080902

延伸閱讀
莊智淵不滿被迫打亞錦賽 桌協：尊重他決定桌球亞錦賽拚奧運門票 林昀儒背負重任
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報