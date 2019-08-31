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莊智淵不滿被迫打亞錦賽 桌協：尊重他的決定

最新更新：2019/08/31 15:57
對於台灣桌球好手莊智淵（圖）臉書發文指被迫參加桌球亞錦賽，中華民國桌球協會31日表示是誤會，強調無論莊智淵想參加巴拉圭挑戰賽或亞錦賽，都將尊重他的決定。（中央社檔案照片）
對於台灣桌球好手莊智淵（圖）臉書發文指被迫參加桌球亞錦賽，中華民國桌球協會31日表示是誤會，強調無論莊智淵想參加巴拉圭挑戰賽或亞錦賽，都將尊重他的決定。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北31日電）對於台灣桌球好手莊智淵在臉書發文指被迫參加桌球亞錦賽一事，中華民國桌球協會今天表示是誤會，強調無論莊智淵想參加巴拉圭挑戰賽或亞錦賽，都將尊重莊智淵的決定。

2019年亞洲桌球錦標賽9月15日至22日將在印尼峇里島舉行，這次亞錦賽攸關2020東京奧運資格，男、女團冠軍隊伍將可獲得奧運門票。

今年38歲的莊智淵最新排名為世界第35名，近期臉書發文，因近一年來表現不理想，為爭取奧運積分及更好排名，將參加9月10日至14日的巴拉圭挑戰賽，但時間與亞錦賽團體賽有衝突，因此日前教練團開會時，表達希望能不要參加亞錦賽，讓年輕選手有磨練的機會。

不過，有教練認為，若允許莊智淵不參加亞錦賽團體賽，擔心其他選手日後仿效，這一席話也引發莊智淵強烈反彈。

桌協則強調，彼此間有些誤會，主要是溝通的問題，由於莊智淵是主將，擔心他若缺陣，恐影響成績，因此有教練希望莊智淵能以亞錦賽團體賽為主，但並沒有不讓他參加巴拉圭挑戰賽。

桌協表示，目前仍持續聯繫莊智淵，體諒莊智淵為台灣奉獻多年，無論是參加巴拉圭挑戰賽或亞錦賽，都將尊重莊智淵的決定。（編輯：張芷瑄）1080831

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