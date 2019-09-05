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李猶龍涉案遭約談 請辭竹縣文化局長獲准

最新更新：2019/09/05 18:08
新竹縣文化局長李猶龍被人檢舉公車私用，5日他發表聲明指出，已向新竹縣長楊文科請辭獲准。（中央社檔案照片）
新竹縣文化局長李猶龍被人檢舉公車私用，5日他發表聲明指出，已向新竹縣長楊文科請辭獲准。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭宣彣、魯鋼駿新竹縣5日電）新竹縣文化局長李猶龍被人檢舉公車私用，新竹地檢署檢察官今天指揮新竹市調查站，到文化局帶回李猶龍等4人。李猶龍發表聲明指出，已向新竹縣長楊文科請辭獲准。

新竹市調查站今天接受新竹地檢署檢察官指揮偵辦，對於李猶龍的公務車是否有私用情形，約談李猶龍和徐姓秘書、科員、司機等共4人，前往新竹市調查站說明。

新竹檢方表示，李猶龍在新竹市調查站訊問後，檢方認為事證仍待釐清，將依證據進行調查。目前，已將李猶龍等人飭回候傳。

李猶龍今天發聲明表示，「法律之前人人平等，上至總統下至一般百姓，任何人都要遵守法律規範的約束，我自己當然也不例外，因公務車使用上，認知不清，造成縣府的困擾，深感抱歉，我相信檢調單位的專業，會查出真正的事實真相。」

李猶龍聲明指出，「但對於公務身份，應以最高道德標準檢視，跟縣長報告後，已取得同意，即日起，辭去文化局長一職，今後有關任何問題，為本著不干擾檢調偵查及偵查不公開原則，不會再做任何回答，我們一切的回答以檢調及律師發言為準。」

楊文科今天也在縣長室回應，他表示，李猶龍提出不影響縣政府團隊運作，即日起決定請辭新竹縣文化局長，他尊重決定。

「覺得他也是委屈了」楊文科認為，李猶龍也是滿委屈的，並即日起離開縣府團隊。（編輯：李錫璋）1080905

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