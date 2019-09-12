造謠喝巴拉刈防登革熱 北院裁罰4千元

自稱生物科技背景的周志展在平面媒體投書指喝3c.c巴拉刈可預防登革熱，台北地院新店簡易庭認為是散布謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰新台幣4000元。（中央社檔案照片）

（中央社記者林長順台北12日電）自稱生物科技背景的周志展在平面媒體投書指喝3c.c巴拉刈可預防登革熱，遭警方依違反社維法移送。台北地院新店簡易庭認為是散布謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰新台幣4000元。

根據裁定書，周志展在6月25日的自由時報以「陳鼎」之名投書「登革熱發大財生科所研究生向韓市長建言」，內文提及「登革熱患者最低只要口服3c.c巴拉刈，數小時內便可將病媒蚊叮咬的機率下降至趨近於零，且患者因登革熱死亡之機率也會大幅下降…」。

衛生福利部疾病管制署當時嚴正駁斥這項謠言，擔心民眾誤信鬧出人命，向警方舉發，希望揪出造謠者開罰。

周志展辯稱文中未提及巴拉刈可治療登革熱，也未建議民眾服用巴拉刈，且巴拉刈劇毒眾所皆知，可接觸巴拉刈的民眾更深知巴拉刈危險性，文章用意在於提醒巴拉刈的危險，沒想造成他人恐慌。

不過，根據裁定書，周志展文中未特別註明巴拉刈為劇毒，也未表明因登革熱死亡機率會大幅下降是因更可能死於巴拉刈中毒，而巴拉刈有劇毒如果不是相關專業人士難知道危險性，且民眾對現今社會治安環境觀感及應如何因應登革熱都仰賴網路或新聞媒體報導而取得各項資訊，加上網路資訊虛實參半，一般民眾常難詳加求證，實足造成民眾誤導及聽聞者心生畏懼或恐慌，10日依法處罰鍰4000元，全案仍可提抗告。

社會秩序維護法規定，散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。（編輯：李明宗）1080912