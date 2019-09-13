獨家／索羅門13日開內閣會議 跨黨派報告建議與台斷交

索羅門總理蘇嘉瓦瑞13日將召開內閣會議，討論是否與台灣斷交。跨黨派小組報告建議，索羅門在9月中前與中國建交。圖為索國總理府。中央社記者石秀娟荷尼阿拉攝 108年9月13日

（中央社記者石秀娟荷尼阿拉13日專電）索羅門總理蘇嘉瓦瑞今天將召開內閣會議，討論是否與台灣斷交，轉向與中國建交，會議將討論跨黨派小組報告。報告建議總理，在9月中前與中國建交，趕在中國慶祝10月1日建國70週年前。

中央社今天取得這份跨黨派小組報告。報告全文約2萬字。報告建議，索羅門政府在9月中前與中國建交，與中國關係正常化，終止與中華民國的關係，以符合「一個中國政策／原則」，中國與索羅門互設大使館，增進雙邊關係。

中華民國駐索羅門大使廖文哲今天接受中央社訪問指出，索國將召開內閣會議討論跨黨派小組報告，大使館已經積極動員支持台灣的成員在會議上為台灣發言。

索國內閣會議預計當地時間早上10時（台北時間早上7時）召開。

對於是否轉向與中國建交，索國先前向台灣釋出的消息是，總理將參考4份報告，包括跨黨派小組報告、國會外交委員會報告、外交部及總理府的報告後，再做決定。如果今天做出決定，恐引發程序爭議。

索羅門總理蘇嘉瓦瑞（中）13日將召開內閣會議，討論是否與台灣斷交，轉向與中國建交。（中央社檔案照片）

索羅門國會外交委員會13日加開聽證會，主要邀請支持維持與台灣邦交的民間團體出席。另一方面，索羅門總理蘇嘉瓦瑞召開內閣會議，討論跨黨派小組報告。圖為索國國會。中央社記者石秀娟荷尼阿拉攝 108年9月13日

索國外交委員會在9月4日、5日就此議題召開聽證會，出席的民間團體一面倒支持索國與台灣維持邦交。

根據外交委員會預計的時程，9月底前將繼續接受各界書面意見，外交委員會預計在10月底前完成報告，向國會提出。

索國國會昨天起休會至11月18日。為聽取更多民間團體意見，外交委員會主席肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）昨天決定，今天再加開一天的聽證會，主要邀民間團體出席。

索羅門13日召開內閣會議，討論是否維持與台灣邦交。圖為總理府一處掛有說明台灣捐贈給索羅門太陽能光伏系統、對抗氣候變遷的紀念牌，象徵台索邦誼。中央社記者石秀娟荷尼阿拉攝 108年9月13日

蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）4月上任後，將檢討對台邦交列為百日行動計畫的一部分，組成跨黨派小組拜訪萬那杜、斐濟、巴布亞紐幾內亞、薩摩亞、東加等中國在太平洋的友邦、也訪問中國，以了解與中國建交的利弊。

跨黨派小組近日完成報告，今天向內閣會議提出，民主進步執政聯盟（DCGA）的國會議員也會參加會議。

蘇嘉瓦瑞即將到紐約參加聯合國大會，預計會見美國副總統彭斯（Mike Pence）。索國昨天傳出親中派議員希望他在出訪前，做出與台灣斷交的決定，以免受美國影響。（編輯：林憬屏）1080913

索羅門總理蘇嘉瓦瑞13日召開內閣會議，討論是否與台灣斷交。跨黨派小組報告建議，索羅門在9月中前與中國建交。圖為索國總理府前眾多來車。中央社記者石秀娟荷尼阿拉攝 108年9月13日

索羅門群島是南太平洋的一個島國，位於澳洲東北方。（中央社製圖）