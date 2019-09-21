阿庫尼亞敲本季第41轟 勇士連兩年國聯東區封王[影]

MLB亞特蘭大勇士20日主場迎戰舊金山巨人，強打阿庫尼亞（右）敲出本季第41轟，勇士終場以6比0完封對手，連兩年在國聯東區封王。（圖取自twitter.com/braves）

（中央社亞特蘭大20日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士今天主場迎戰舊金山巨人，強打阿庫尼亞敲出本季第41轟，先發投手佛提尼威奇8局無失分，勇士終場以6比0完封對手，連兩年在國聯東區封王。

勇士首局靠著第3棒打者弗利曼（Freddie Freeman）高飛犧牲打，送回壘上隊友幫助球隊先馳得點。

3局下勇士開路先鋒阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）敲出二壘安打站上得點圈，並靠著隊友阿比斯（Ozzie Albies）敲安跑回勇士第2分。

5局下阿庫尼亞面對巨人先發投手畢德（Tyler Beede），鎖定第一顆球就直接轟成兩分砲，將比分擴大為4比0。6局下第7棒打者麥坎（Brian McCann）再扛出一發右外野兩分砲，將比數拉開至6比0奠定勝基。

勇士先發投手佛提尼威奇（Mike Foltynewicz）主投8局無失分，僅被敲3支零星安打，還送出7次三振，繳出優質好投收下個人本季第8場勝投。

勇士今天以95勝60敗的例行賽戰績連續兩年在國家聯盟東區封王，奪得隊史第19次分區冠軍，追平紐約洋基並列大聯盟最多。

遭到佛提尼威奇封鎖的巨人打線一籌莫展，全場僅敲4安慘遭勇士完封輸球，巨人先發投手畢德主投6局挨7安，失掉6分全是自責分，苦吞個人本季第10敗。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080921