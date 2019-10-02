墾丁潛水客失蹤 教練獲救2人下落不明

屏東墾丁貓鼻頭外海2日有3人潛水失蹤，晚間傳出好消息，3人中的楊姓教練（中）因身上有帶燈，被路過漁船發現，平安獲救。（海巡署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年10月2日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）墾丁貓鼻頭外海今天上午發生3名潛水客失蹤事件，教練楊政佳晚間7時許在鵝鑾鼻外海1浬處被膠筏漁民救起，他說，3人下海後被強勁洋流沖散，建議搜救人員往南搜尋另2名潛水客。

楊政佳曾是高雄市消防隊員，去年1月因個人生涯規劃離職，擔任合格潛水教練，他獲救後一身疲弱，表示頭暈，但意識清楚，精神狀態穩定。

楊政佳向警消海巡人員表示，上午9時許在貓鼻頭外海下水時，他與黃姓及中國籍邱姓潛水客就發現水流異常強勁，約10分鐘就急忙浮上水面，但已經看不到等待的船。

楊政佳說，3人試圖往岸際及船的方向游，卻始終無法接近，強勁水流讓3人怎麼游都無法聚集，最後3人被沖散，他只好隨波逐流，直到天黑打開潛水燈吸引救難人員注意，晚間7時許被漁民救起。

楊政佳建議搜救人員往南搜尋其他2名仍下落不明的潛水客。

楊政佳漂流10小時後被找到的位置，距離下水的貓鼻頭海域遠達9浬（約17公里）。（編輯：張芷瑄）1081002