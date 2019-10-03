經濟利空襲擊 美股連兩天重挫道瓊再跌494點

（中央社記者尹俊傑紐約2日專電）美股前3季氣勢如虹，但在製造業與就業等經濟數據欠佳的情況下，大盤連兩天重挫，道瓊工業指數今天再跌494點，3大指數跌幅都超過1.5%，進入10月後有如洩了氣的皮球。

即使美中貿易戰與全球經濟降溫挑戰重重，今年美股仍表現堅挺，標準普爾500指數第3季小漲1.2%，前3季累計大漲19%，創1997年以來最佳表現。但供應管理協會（ISM）昨天公布的數據顯示，美國9月製造業指數降至10年低點，股市風雲變色，道瓊指數大跌343.79點。

今天出爐的ADP全美就業報告顯示，美國9月民間就業人口增加13.5萬人，優於市場預期的12.5萬人，但低於8月的15.7萬人。更令人憂心的是，ADP公司將8月新增就業估值下修近4萬人，3個月均值14.5萬人也明顯低於一年前的21.4萬人。

上述數據衝擊投資人信心，導致美股開低走低，道瓊工業指數終場大跌494.42點，跌幅1.86%，收在26078.62點。標普500指數重挫52.64點，跌幅1.79%，收在2887.61點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫123.44點，跌幅1.56%，收在7785.25點。

大盤一片慘綠，道瓊工業指數30檔成分股，只有一檔收紅。標普500指數連兩個交易日跌幅超過1%，為今年首見，並改寫去年12月以來最大雙日跌幅紀錄；今天11大類股全面收黑，共10類股跌幅逾1.2%，能源與金融股表現最慘，跌幅都超過2%。

指標科技股表現低迷，蘋果公司（Apple）與Google母公司Alphabet股價分別下挫2.5%、2.3%，微軟（Microsoft）下跌1.8%，亞馬遜（Amazon.com）股價跌幅也達1.3%。

美國經濟前景不明，促使投資人拋棄股票等高風險資產，投向公債與黃金等避險資產懷抱。美國10年期公債價格走揚、殖利率再次跌破1.6%關卡；國際金價連兩天上漲，今天漲幅達1.3%，重返每盎司1500美元以上價位。

美股第4季由盛轉衰，道瓊工業指數兩天來累計重挫838.21點，跌幅達3.1%。根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data），道瓊指數創2008年第4季以來最差開季表現。當年金融海嘯蹂躪全球經濟，道瓊指數單季暴跌19.4%。

今天公布的美國民間就業數據，是官方非農業就業報告4日出爐前的重要指標。美股這波賣壓由製造業數據利空引爆，如今投資人將特別關注明天公布的ISM服務業指數，以及4日的非農業就業報告。這兩項數據都與消費者息息相關，是年底民間消費能否挺住經濟逆境的風向球。

另一方面，美中高層官員預計下週在華府展開最新一輪貿易談判。雙方若無法取得共識，美國預計月中調高對部分中國輸美貨品加徵的關稅稅率，恐將進一步衝擊投資人信心。

美股財報季也將登場，市場普遍預期，標普500指數成分企業獲利將連續第3季衰退。

為支撐美國經濟，聯邦準備理事會（Fed）今年已兩度降息。在美股第4季氣勢頓失的情況下，投資人加碼押注聯準會將再度降息。芝加哥商品交易所（CME）數據顯示，市場預期聯準會今年再次降息的機率從一週前的73%升至86%。（編輯：林治平）1081003