台股早盤一度跌逾百點 鴻海市值暫失兆元大關

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）美股重挫，台股開盤跳空下跌逾百點，鴻海早盤失守72元，市值暫時跌破兆元大關。法人預期鴻海9月業績可望創歷史同期次高，第3季業績拚同期新高。

美股道瓊工業指數下跌494.42點，跌幅1.86%，台股今天開盤跳空摜破百點，鴻海走勢也受累，失守72元，最低來到71.5元，跌1.1%，是1個半月來波段低點，市值也暫時失守新台幣兆元大關，最低來到9912億元。

到今天早盤為止，鴻海股價已經連續6個交易日下跌，到10月2日止，外資法人連續4個交易日賣超鴻海累計1萬4128張，三大法人連續4個交易日賣超鴻海1萬6021張。

觀察9月和第3季業績，法人指出，鴻海最快於5日將公布9月營收，預期9月營收有機會超過5500億元，拚歷史同期次高，第3季業績有機會超過1.35兆元，上看1.4兆元，較第2季成長15%以上，上看19%，拚歷史同期新高。

展望第4季，法人指出鴻海第4季業績可望受惠旺季季節性拉貨力道，蘋果新款iPhone 11全機種系列出貨看佳，可望帶動鴻海在中國大陸鄭州和深圳兩大廠區出貨表現。

天風國際證券分析師郭明錤上調今年iPhone 11系列出貨量到7000萬支到7500萬支，並預期今年第4季iPhone產業鏈可望穩健成長。（編輯：楊凱翔）1081003