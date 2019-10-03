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美股道瓊跌494點歐股下挫 台股拚守穩

最新更新：2019/10/03 09:16
台股2日小跌，收在10947.88點，投顧指出，支撐為月線約10840點至季線在10710點之間。（中央社檔案照片）
台股2日小跌，收在10947.88點，投顧指出，支撐為月線約10840點至季線在10710點之間。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北3日電）美國經濟數據欠佳，美股連2日重挫，歐股也因英政府提出脫歐新方案後，跌勢加劇，台股2日小跌，收在10947.88點，投顧指出，支撐為月線約10840點至季線在10710點之間。

美股前3季氣勢如虹，但在製造業與就業等經濟數據欠佳的情況下，大盤連兩天重挫，道瓊工業指數今天再跌494點，3大指數跌幅都超過1.5%，進入10月後有如洩了氣的皮球。

道瓊工業指數終場收在26078.62點，下跌494.42點，或1.86%。標準普爾500指數下跌52.64點，或1.79%，收在2887.61點；那斯達克指數下跌123.44點，或1.56%，收在7785.25點。

倫敦股市2日原已因對全球經濟成長的憂慮而開低走低，在英國政府正式提出脫離歐洲聯盟的新方案後，跌勢加劇，終場大跌超過3%，德國與法國股市的跌幅也都在3%左右。

台股2日跌19.77點，收在10947.88點，成交值新台幣1128.80億元。三大法人合計買超新台幣3.7億元；自營商賣超17.05億元，投信買超7.27億元，外資及陸資買超13.48億元。

日盛投顧表示，觀察台股今天指數是否能守穩在5日線之上並創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，支撐為月線約在10840點至季線約在10710點，壓力為11100點附近。（編輯：楊凱翔）1081003

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