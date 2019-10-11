太空人最終戰技壓光芒 連3年晉級美聯冠軍賽[影]

休士頓太空人10日在季後賽首輪最終第5戰技壓坦帕灣光芒，連續3年晉級美聯冠軍賽。（圖取自facebook.com/Astros）

（中央社休士頓10日綜合外電報導）美國職棒MLB休士頓太空人今天在季後賽首輪最終第5戰首局一口氣攻下4分，第8局再補上兩轟，終場6比1技壓坦帕灣光芒，連續3年晉級美聯冠軍賽。

光芒2連敗後連拿2勝，太空人今天在主場推出美聯防禦率王、三振王柯爾（Gerrit Cole）登板先發，對決光芒先發投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）。

太空人1局下展開攻勢，從格拉斯諾手中敲出5支安打攻下4分。光芒索加德（Eric Sogard）2局上揮出陽春全壘打，形成1比4。

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兩隊沉寂5局後，太空人打者布蘭特利（Michael Brantley）和阿圖維（Jose Altuve）8局下轟出陽春砲，將領先擴大到6比1，奠定勝基。

柯爾主投8局，僅被敲2安失1分，送出10次三振2次保送，笑納勝投。格拉斯諾主投2.2局被敲5安，失4分都是自責分，最後吞下敗投。

太空人接下來將在12日開打的美聯冠軍賽迎戰紐約洋基。洋基以3連勝橫掃明尼蘇達雙城，率先拿下美聯冠軍賽門票。洋基今年例行賽對太空人3勝4敗，包括客場三連戰慘遭橫掃。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1081011