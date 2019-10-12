中職總冠軍賽象猿爭霸 彭政閔續寫恰恰障礙

中職總冠軍賽12日開打，Lamigo桃猿挑戰隊史首度三連霸、最後一冠，中信兄弟則要為「恰恰」彭政閔（圖）拚冠軍。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北12日電）中職總冠軍賽今天開打，Lamigo桃猿挑戰隊史首度三連霸、最後一冠，中信兄弟則要為「恰恰」彭政閔拚冠軍，彭政閔球員生涯最後一次總冠軍賽，將推進多項紀錄續寫「恰恰障礙」。

中職總冠軍賽今天在Lamigo桃猿隊主場桃園棒球場開打，兩隊都派出洋投搶首勝，桃猿隊由今年聯盟勝投王李茲先發，兄弟隊則由紐維拉主投。根據統計，歷年在總冠軍賽搶下第1勝的球隊，最終拿下總冠軍的機率高達84.6%。

桃猿隊今年球季結束後將由日本樂天株式會社接手，今年總冠軍賽為隊史第9度參加總冠軍賽，是聯盟第3多紀錄，目前累積6座總冠軍，過去3度在總冠軍賽與中信兄弟碰頭，都順利拿下總冠軍，今年桃猿隊要挑戰隊史第7冠、隊史首度三連霸，希望用總冠軍劃下完美句點。

扣除1992年、1994年賽季不看，兄弟隊隊史總計參加過12次總冠軍賽，但碰上桃猿隊特別頭痛，都沒能順利奪冠。今年總冠軍對兄弟隊別具意義，除了要挑戰隊史第8冠，更希望用總冠軍當作精神領袖「恰恰」彭政閔的退休禮。

彭政閔今年球季結束後，他19年的中職球員生涯將劃下句點。從2001年加入中職，今年球季算在內，他已第11度打總冠軍賽。彭政閔在總冠軍賽已有多項紀錄，累積73支安打、得39分，都與退役球星張泰山並列聯盟最高，今年總冠軍賽他有望改寫紀錄、獨居中職總冠軍賽聯盟紀錄。

此外，彭政閔生涯總冠軍賽累積敲出19支二壘打、27支長打、116壘打數、5次故意四壞球保送，都已高居中職總冠軍賽聯盟紀錄，生涯最後一次總冠軍賽，彭政閔將繼續推進「恰恰」障礙。（編輯：屈享平）1081012