韓國瑜請假拚選舉 蔡陣營：忘記高雄市民期待

（中央社記者溫貴香台北15日電）總統蔡英文競選連任辦公室發言人顏若芳今天說，一群種芒果的人卻不知道芒果乾（亡國感）的來源，是很諷刺的事，就像高雄市長韓國瑜忘記高雄市民的期待，請假拚總統選舉一樣。

前總統馬英九基金會日前舉辦「哪來的芒果乾？國安問題研討會」，再度掀起藍綠就兩岸立場的唇槍舌戰。韓國瑜競選總部發言人何庭歡14日指稱，蔡總統執政3年多來「芒果」不斷成長茁壯，「芒果乾」是蔡總統自種、自產、自銷出來的。

顏若芳反諷何庭歡表示，這不只是不知道芒果誰種、芒果乾打哪來，根本是不識芒果為何物，嘴巴說擁護中華民國，做的全是消滅中華民國的事。

顏若芳指出，當韓國瑜走進中聯辦，主張兩岸指腹為婚、你儂我儂，立場已經很清楚了，韓國瑜的安全感來自中國，而不是台灣，不是他口口聲聲最愛、最擁護的中華民國，這就是大家的亡國感。

她說：「一群種芒果的人卻不知道芒果乾的來源，是很諷刺的事情，就像韓市長忘記高雄市民的期待，請假拚總統選舉一樣。」

顏若芳表示，台灣面對中國的威脅打壓，全世界也正面臨中國問題，香港的例子更告訴大家，一國兩制是失敗的。韓國瑜和他的團隊論調，跟現在國際情勢，還有台灣主流民意，根本就是「平行時空」。

她指出，面對中國的步步進逼，大家應該團結在一起。問題在中國、不是在台灣，韓國瑜和國民黨不該「砲口對內，媚眼對中」，也不該繼續走過去已經證明是失敗的路線。（編輯：謝佳珍）1081015