輔導期倒數 Apple臉書最快今年底開發票

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）跨境電商開立發票輔導期倒數計時，據財政部掌握，Apple、Facebook、Uber、Netflix、eBay等大型電商，都將陸續在今年底、明年初首度開立雲端發票，未來民眾不論實體或線上消費，都可拿到發票對獎。

財政部表示，依法跨境電商也得比照國內業者開發票給消費者，原則上從今年元旦起有開發票義務，且必須直接導入不印出紙本的雲端發票；不過，考量跨境電商導入發票系統可能需要一段時間，因此給予一年輔導期至今年12月31日，2020年起未開發票業者，國稅局就可開罰。

財政部財政資訊中心官員向中央社記者表示，今年上半年已有5家跨境電商陸續開立雲端發票，包括Google、Sony、美商UpToDate、Digital River GmbH及Various Inc；帶動雲端發票占整體電子發票比重提升，2018年比重為18.14%，今年前9月增加至22.28%，若單看9月比重則已接近24%。

財資中心官員指出，據目前掌握，包括Apple、Facebook、Uber、Netflix、eBay、Expedia及Cleverbridge AG等7家大型跨境電商已和國內加值服務中心業者完成簽約，取得發票資訊服務。

官員說，其中，Apple預計將在11、12月期開發票給消費者，Expedia預定最早11、12月期開立，最晚則是明年元旦開始，Uber則預計明年元旦；原則上，已簽約業者都會如期在今年底、明年初開發票，只是早一點或晚一點開始的差別。

不過，根據財政部稅務入口網公開資訊顯示，目前為止已登記營業稅稅籍並在營業中的跨境電商多達123家，相較已經開始開發票或和加值服務中心業者完成簽約者，合計僅12家，占比才1成。

對此，財資中心官員回應，目前正全力輔導中，有些業者仍在與加值服務中心業者洽談中，有些可能是自行建置系統；同時，已經在開發票或即將開立的跨境電商家數雖然看似不多，但都是大型業者，合計銷售額占比很高，幾乎已可涵蓋大多數跨境電商消費活動。

至於有沒有可能再延長開立發票輔導期，台北國稅局局長許慈美說，目前沒有收到財政部有相關指示，現正全力協助跨境電商業者，在今年底、明年初陸續導入雲端發票。

從民眾角度來看，隨大型跨境電商一一導入使用雲端發票，等於未來不論實質消費，或透過手機、網站購買虛擬勞務（如音樂軟體、影視軟體、外送服務、訂房服務等）一樣也可拿到發票對獎。財政資訊中心解釋，民眾在跨境電商消費，會以當初申請會員留下的電子郵件作為發票載具，如Gmail電子郵件信箱。

如果中獎，業者會透過電子郵件通知，民眾可到超商利用多功能事務機（kiosk），如i-bon，印出紙本電子發票，再到指定據點領獎，或事先使用財政部官方「統一發票兌獎」APP，進行跨境電商電子郵件歸戶，獎金可直接匯入綁定帳戶。（編輯：林孟汝）1081018