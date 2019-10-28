中市連儂牆遭陸客撕毀 警方現場逮捕移送偵辦[影]

台中市美村路地下道連儂牆日前遭35歲的胡姓陸客毀損，警方獲報到場，將胡男及相關人證、物證帶回調查，訊後依毀損罪嫌移送地檢署偵辦。（陳致豪提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年10月28日

（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市美村路地下道連儂牆遭35歲的胡姓陸客毀損，台中市警方收集人證物證移送法辦，台中市議員江肇國今天表示，台灣警方應強硬執法，讓不速之客知道台灣捍衛自由民主決心。

繼高雄中山大學校園內連儂牆遭中國大陸遊客撕毀，台中市美村路地下道也發生聲援香港的連儂牆，遭中國大陸商務客毀損情事。

發起台中市連儂牆的成員陳致豪在臉書發文指出，有中國商務客撕毀連儂牆上的留言和文宣，被現場見義勇為的市民撞見，報警處理，警方聯絡發起單位中的成員前往處理。

陳致豪在文中指出，「我們的原則很簡單，就是破壞文宣事小，傷害台灣的民主事大。連儂牆撕一貼百，關心香港反送中抗爭的台中市民自然會接力貼上，但用暴力的方式傷害言論自由，無視台灣是法治國家，這樣的行為不能姑息」。

警方獲報到場，將胡男及相關人證、物證帶回調查，並通知地下道管理人，訊後依照毀損罪嫌，移送地檢署偵辦。台中地檢署表示，胡男罰款新台幣3萬，捐給公益團體，每天需到地檢署報到，離境前必須接受法治教育。

民進黨籍市議員江肇國表示，台灣警方應強硬執法，讓這些不速之客知道台灣捍衛言論自由的決心，以及台灣法治的尺度，應以法裁處並驅逐出境。

江肇國指出，顯然這些被中共威權壓迫已久的中國人，對台灣自由民主的空氣過敏、不適應，一看到民主言論就抓狂，「台灣不歡迎你，也請你不要再到台灣來破壞台灣的言論與民主自由」。（編輯：黃世雅）1081028