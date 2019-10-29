違法擺攤30多年 高市一德勞工夜市11/11熄燈

（中央社記者程啟峰、王淑芬高雄29日電）高雄市一德勞工夜市每週一違法封街擺攤30多年，附近居民不堪其擾，經發局今天啟動夜市落日條款，勒令夜市11月11日熄燈，並將輔導原攤商轉型或進駐其他市場營業。

每週一營業的一德勞工夜市位在高雄市勞工公園後方一德路上，夜市橫貫林森、復興、民權等路，有300多家攤商，由於攤商30多年來晚上在附近居民家門口違法擺攤，使居民飽受噪音干擾、環境髒亂、交通不便之苦，攤商占用路面營業也常被警方開單告發，因此經發局啟動落日條款，勒令一德勞工夜市11月11日收攤。

高雄市副市長葉匡時表示，一德勞工夜市熄燈是市議會7年前的決議，當時決議希望攤商要取得屋主、地主同意繼續經營，並給攤商7年緩衝期。但由於夜市至今仍沒有辦法取得屋主及地主同意，市府尊重議會決議，必須依法行政。

經發局表示，市府2012年11月12日制定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，對未經核准設置道路上既有攤集場，於申請期限7年內，以管理委員會組織名義提出申設，獲得同意後可繼續營業，但一德勞工夜市迄今仍未完成法定程序，因此必須收攤。

不過，經發局顧及攤販生計，會輔導原夜市攤商轉型或進駐高雄市其他合法公有市場、攤集場營業。

另外，原鳳山青年夜市收攤後，業者在原處另起爐灶以「打狗商場」繼續承租給攤商營業，都發局接獲檢舉後與經發局前去稽查，發現現場營業面積過大，違反都市計畫法「住宅區商場營業面積不得超過500平方公尺」規定，並發現空地也違規經營攤販集中場。

都發局因此第4度對「打狗商場」開罰，開罰金額新台幣30萬元，累計裁罰金額已達72萬元。並勒令業者停止攤販集中場營業，並改正商場營業面積。

都發局強調，若再查獲違規將斷水斷電，也在現場張貼公告籲請業者自律。（編輯：洪學廣）1081029