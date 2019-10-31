美降息助攻 新台幣升破30.5元續創逾15個月新高

（中央社記者潘姿羽台北31日電）美國聯準會宣布降息，激勵市場信心，今天新台幣開盤後氣勢如虹，接連攻破30.5、30.4元的心理關卡，儘管下午投信美元買盤大舉搶進，漲幅收斂，新台幣收盤收在30.462元，仍續創逾15個月新高紀錄。

聯準會30日再次宣布降息，連3次例會決議調降基準利率1碼，儘管符合市場預期，金融市場依舊上演一波慶祝行情，今天亞幣齊漲，新台幣兌美元今天開盤價為30.53元，最高30.386元、最低30.53元。

外匯交易員表示，外資大舉匯入加上月底出口商拋匯，讓新台幣強勁走升，不過下午投信積極搶進美元，壓抑升幅，今天收盤收30.462元，升值7.1分，台北及元太外匯市場總成交金額擴大至17.22億美元。

新台幣匯市即便有了降息、外資匯入以及出口商拋匯3大利多支撐，仍舊沒有「爆量演出」，外匯交易員分析，關鍵在於台股近期「驚驚漲」，市場存在不少獲利了結的賣壓，使得外資還是帶點觀望心態。

央行今天提供主要貨幣對美元匯率變動，新台幣較前個交易日升值0.23%，人民幣、韓元升勢也相當強勁，分別升值0.29%、0.40%；央行晚間特別於臉書官方粉絲團發文表示，由於美國聯準會降息1碼，國際匯市波動較大，不過新台幣對美元升值幅度相較其他主要貨幣，相對穩定。

展望新台幣後市，外匯交易員認為，依舊維持偏升走勢，短期不太有回檔的感覺，但美國經濟數據、國際局勢變化仍是外界關注重點。（編輯：趙蔚蘭）1081031