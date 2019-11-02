外籍男子闖桃機跑道 爬上華航班機起落架遭逮

中華航空飛往帛琉的CI-28班機2日下午起飛前，突然有一名外籍男子（左黑衣）闖入跑道，並爬上飛機起落架，班機因此延誤，目前男子已遭航警逮捕，展開調查。（翻攝畫面）中央社記者吳睿騏傳真 108年11月2日

（中央社記者吳睿騏、汪淑芬2日綜合報導）桃園機場今天發生一名外籍男子闖入管制區，爬上準備起飛的華航班機起落架疑企圖偷渡，遭發現阻止，這是桃機史上頭一遭。航警調查，男子身上沒有證件、無入出境資料，國籍身分待查，初判並非瘖啞人士。華航考量飛安，決定更換飛機，航班延誤約3小時。

桃園國際機場公司副總經理但昭璧表示，中華航空編號CI-28飛往帛琉班機下午1時55分於S1滑行道待命準備至南跑道預備起飛時，突遭一身分不明外籍人士由一旁草叢闖入攀爬起落架，後方韓亞航班機機長立即通報塔台指華航飛機起落架有人，飛機立刻停飛。

但昭璧指出，航務處獲報立刻會同航警局人員趕到現場，在2時10分許，把這名外籍人士逮捕押回，男子的動機和其闖入動線，目前正由航警局偵訊中。桃機公司也動員所有人力和裝備，提供資料、資訊配合航警局偵訊，希望支援航警在短時間內找出原因。

但昭璧說，根據瞭解，闖入男子是一位外籍人士，但到底是哪個國籍尚不能確定，根據航警局轉述，男子身上沒有任何的證件，也沒有任何的入出境紀錄，更不願意配合警方，所以現在還無法確定身分。

一名身上沒有任何證件，也沒有任何入出境紀錄的外籍男子2日闖入桃機跑道，企圖爬上飛機起落架遭逮。警方目前還無法確定男子身分，且因男子使用語言並非英語，暫時無法溝通，但可以確認男子不是旅客。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 108年11月2日

對外傳這名男子是名瘖啞人士，但昭璧說，根據現場同仁表示，男子並非瘖啞人士，但因為使用語言不是英語而無法溝通，不過可以確認不是旅客。目前警方正在追查男子如何進入滑行道，除透過資料外，也希望能從偵訊過程中了解。

但昭璧說，目前還無法確定男子是否要偷渡上飛機，但按照常理判斷，相信大部分民眾都瞭解，在起落架上飛到高空其實是非常危險的，這名男子心裡面應該也有數，但是他到底上飛機幹什麼，由於男子不願配合偵訊，目前尚無從得知，而這也是桃機史上這是第一次發生這樣的事情。

根據了解，男子的行李內有反光背心，瓦斯爐點火器數支，還有一張看不懂的手繪圖，由於男子不願配合查證指紋，目前仍無法確定身分，但懷疑來自白俄羅斯，但警方不願證實。

目前研判這名外國男子最可能進入的方式，可能是從其他國家進入台灣，在等待轉機的過程中跑進跑道，但警方依舊不願證實相關說法。

桃機公司表示，受到事件影響，機場南跑道暫停起降，並於下午2時22分重新開放，華航班機停止起飛滑回機坪，149名旅客也下機重新安檢，並由華航安排替代航機並於4時40分起飛。（編輯：陳清芳）1081102

一名外籍男子（坐者）2日下午闖入桃園機場跑道，更爬上正準備起飛的中華航空CI-28班機起落架，導致航班延誤起飛，航警獲報到場將人帶回訊問。（翻攝畫面）中央社記者吳睿騏傳真 108年11月2日

中華航空編號CI-28飛往帛琉班機2日下午起飛前，突遭一身分不明外籍人士由一旁草叢闖入，還欲攀爬上飛機起落架，所幸被及時發現制止，班機也立刻停飛。（民眾陳則翔先生提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 108年11月2日